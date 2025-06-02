五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警　死者身分曝光

新北市五股區御史路1棟透天厝驚見乾屍。28歲童姓男租客今天搬進該房時發現房門反鎖，撬開門後赫然發現一具乾屍嚇得立即報警。警方到場初步排除外力介入，經查死者疑為5年多前來借住但已失聯1年多的52歲莊男，確切死因仍待相驗釐清。

據了解，報案人童男向警方表示，他原本租住在該棟5層樓透天厝5樓，日前接到屋主61歲黃姓姑姑通知，告知他可以搬到3樓的空屋。童男今天上午11時許至3樓欲進屋時卻發現房門反鎖，撬開後發現門縫都被塑膠膜貼住，屋內竟有1具乾屍躺臥在地，童男見狀嚇得立即報警。

蘆洲警方獲報趕抵封鎖現場採證，初步勘驗並無外力介入，研判可能為輕生案件。據了解，屋主黃女表示5年前將該房借給52歲莊姓男子居住，但去年清明節後莊男就未再出現，原本以為莊男已經搬離，才會讓姪子童男搬進去，不料竟發現莊男死在屋內。