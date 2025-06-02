聽新聞
0:00 / 0:00
五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光
新北市五股區御史路1棟透天厝驚見乾屍。28歲童姓男租客今天搬進該房時發現房門反鎖，撬開門後赫然發現一具乾屍嚇得立即報警。警方到場初步排除外力介入，經查死者疑為5年多前來借住但已失聯1年多的52歲莊男，確切死因仍待相驗釐清。
據了解，報案人童男向警方表示，他原本租住在該棟5層樓透天厝5樓，日前接到屋主61歲黃姓姑姑通知，告知他可以搬到3樓的空屋。童男今天上午11時許至3樓欲進屋時卻發現房門反鎖，撬開後發現門縫都被塑膠膜貼住，屋內竟有1具乾屍躺臥在地，童男見狀嚇得立即報警。
蘆洲警方獲報趕抵封鎖現場採證，初步勘驗並無外力介入，研判可能為輕生案件。據了解，屋主黃女表示5年前將該房借給52歲莊姓男子居住，但去年清明節後莊男就未再出現，原本以為莊男已經搬離，才會讓姪子童男搬進去，不料竟發現莊男死在屋內。
警方聯繫莊男家屬前來指認，但莊男的弟弟卻表示不願前來，警方目前仍持續聯繫莊男其他親友，至於莊男確切死因仍待檢警相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言