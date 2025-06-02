快訊

俄烏今舉行第2輪談判！專家曝「逼普亭停火」唯一關鍵

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警　死者身分曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市五股區御史路1棟透天厝驚見乾屍。28歲童姓男租客今天搬進該房時發現房門反鎖，撬開門後赫然發現一具乾屍嚇得立即報警。警方到場初步排除外力介入，經查死者疑為5年多前來借住但已失聯1年多的52歲莊男，確切死因仍待相驗釐清。

據了解，報案人童男向警方表示，他原本租住在該棟5層樓透天厝5樓，日前接到屋主61歲黃姓姑姑通知，告知他可以搬到3樓的空屋。童男今天上午11時許至3樓欲進屋時卻發現房門反鎖，撬開後發現門縫都被塑膠膜貼住，屋內竟有1具乾屍躺臥在地，童男見狀嚇得立即報警。

蘆洲警方獲報趕抵封鎖現場採證，初步勘驗並無外力介入，研判可能為輕生案件。據了解，屋主黃女表示5年前將該房借給52歲莊姓男子居住，但去年清明節後莊男就未再出現，原本以為莊男已經搬離，才會讓姪子童男搬進去，不料竟發現莊男死在屋內。

警方聯繫莊男家屬前來指認，但莊男的弟弟卻表示不願前來，警方目前仍持續聯繫莊男其他親友，至於莊男確切死因仍待檢警相驗釐清。

警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

透天厝 死亡 新北 屍體

延伸閱讀

三峽透天厝被燒精光 議員林金結媒合獅子會捐端午慰問金

獨／透天厝飆漲3倍！女星驚人身價曝光 成小富婆不急婚

高雄榮總1.6億買地遭埋廢棄物 地主憂賠償急脫產被抓包

臺南工地鄰損造成新營3樓透天厝倒塌 工務局：已勒令停工

相關新聞

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警　死者身分曝光

新北市五股區御史路1棟透天厝驚見乾屍。28歲童姓男租客今天搬進該房時發現房門反鎖，撬開門後赫然發現一具乾屍嚇得立即報警。...

與友赴新店南勢溪釣魚 男疑不慎失足溺水無呼吸心跳

新北市新店區南勢溪驚傳溺水意外。一群民眾今天上午至南勢溪上龜山橋釣魚，其中1名40多歲男子未釣魚坐在岸邊，不料下午2時許...

影／北市公車中山北路自撞路樹釀6傷 駕駛酒測出爐、現場影像曝光

廖姓男子今午駕駛公車沿台北市士林區中山北路五段往北行，因不明原因自撞分隔島路樹，導致車上6名乘客受擦挫傷，送醫後無大礙，...

視線死角抑或未禮讓？台南女行人走斑馬線 竟遭大貨車撞倒在地

35歲張姓女子今天上午行走在台南市安平工業區新樂路與新信路口的斑馬線上時，遭到63歲潘姓男子駕駛的營業大貨曳引車撞上，所...

預拌混凝車翻覆台南白河山區道路 57歲駕駛不治身亡

受鋒面影響，各地今早雨勢明顯，用路人行車也務必注意安全，台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，消防隊獲報趕抵現...

銘傳大學前公車自撞分隔島釀6傷 公運處說明

台北市士林區中山北路五段今午12時一輛公車不明原因自撞分隔島，導致6人輕傷。公運處表示，初步調查沒有酒駕，但細節仍需要調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。