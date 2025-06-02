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預拌混凝車翻覆台南白河山區道路 57歲駕駛不治身亡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

受鋒面影響，各地今早雨勢明顯，用路人行車也務必注意安全，台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，消防隊獲報趕抵現場時，發現57歲尤姓駕駛被壓在車頭深處，救出後明顯死亡未送醫，詳細車禍事故仍待警方進一步調查釐清。

台南市消防局今上午11點06分接獲報案，白河區崁頂福安宮牌樓往六重溪方向的山區道路發生翻車事故，派遣白河、關嶺等消防分隊前往救援，消防人員趕抵時，現場為一輛預拌混凝車不明原因90度側翻在路旁，且車頭栽進一旁的樹叢，駕駛則受困車內，當場沒了呼吸心跳。

隨後，消防人員趕緊請求吊車等相關器材支援，由於今早台南各地雨勢明顯，路面相當濕滑，消防人員在救援時也不敢大意，稍早順利將受困的57歲尤姓駕駛救出，但尤男已明顯死亡未送醫；詳細車禍事故發生原因，將由警方進一步調查釐清。

台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，57歲尤姓駕駛被壓在車頭深處，消防員獲報趕往現場救援，但尤男被救出時已明顯死亡未送醫，詳細車禍事故待警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，57歲尤姓駕駛被壓在車頭深處，消防員獲報趕往現場救援，但尤男被救出時已明顯死亡未送醫，詳細車禍事故待警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，57歲尤姓駕駛被壓在車頭深處，消防員獲報趕往現場救援，但尤男被救出時已明顯死亡未送醫，詳細車禍事故待警方進一步調查釐清。圖／民眾提供
台南白河山區道路今早發生一起預拌混凝車翻覆事件，57歲尤姓駕駛被壓在車頭深處，消防員獲報趕往現場救援，但尤男被救出時已明顯死亡未送醫，詳細車禍事故待警方進一步調查釐清。圖／民眾提供

車禍 白河 死亡 台南

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