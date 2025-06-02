視線死角抑或未禮讓？台南女行人走斑馬線 竟遭大貨車撞倒在地

35歲張姓女子今天上午行走在台南市安平工業區新樂路與新信路口的斑馬線上時，遭到63歲潘姓男子駕駛的營業大貨曳引車撞上。圖／翻攝自記者爆料網

35歲張姓女子今天上午行走在台南市安平工業區新樂路與新信路口的斑馬線上時，遭到63歲潘姓男子駕駛的營業大貨曳引車撞上，所幸張女僅受輕微擦傷、意識清醒；警方獲報到場，確認潘酒測值為0，駕照正常，初步研判是他轉彎時未禮讓行人。

台南市警第六分局交通分隊小隊長楊峰祐說明，今天上午11時許，警方獲報南區新樂路與新信路口發生車禍，員警迅速到場，現場是一輛營業大貨曳引車，沿新樂路由北向南行駛，左轉新信路時，擦撞行走於斑馬線上的張姓女子，張女剛被撞倒時，倒地無法起身。

楊指出，所幸張女僅受輕微擦傷、意識清醒，由救護車送往成大醫院治療，無生命危險；潘姓駕駛持照正常，酒測值為0，初步研判是他轉彎時未禮讓行人而發生擦撞，警方已依違反道管條例，予以開罰，並將視張女是否要提出過失傷害告訴，再進行後續偵辦。