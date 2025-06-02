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銘傳大學前公車自撞分隔島釀6傷 公運處說明
台北市士林區中山北路五段今午12時一輛公車不明原因自撞分隔島，導致6人輕傷。公運處表示，初步調查沒有酒駕，但細節仍需要調查，目前公運處及大都會客運已向受傷者慰問，後續仍會要求業者檢討原因。
公運處業務稽查科長梁筠翎表示，經初步調查，公車為262大都會客運，由於駕駛沒有注意車前狀況而自撞分隔島，目前有6人受輕傷，警方到場調查應該是沒有酒駕狀況，至於是否為疲勞駕駛等仍需要查證。
梁筠翎表示，該公車是行駛於慢車道，由於路行變化，可能當下恍神，沒有跟著曲線行駛，導致自撞。據了解當時乘客都是坐著，但外力衝擊，仍有受到輕傷。
至於是否相關懲處？梁筠翎表示，目前公運處副處長及大都會客運先慰問受傷民眾，公運處會先要求公車業者賠償醫藥費用，事故部分，公車業者會要先檢討原因，看是否為駕駛又或車輛問題。
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