機車和箱型車在路口碰撞 機車與騎士被推撞翻二圈

台中市梧棲區昨天發生驚險車禍，機車和箱型車在路口碰撞，機車被推撞後人車翻了二圈，幸好騎士戴安全帽只受輕傷送醫治療，肇事原因由警方調查中。

梧棲這件車禍，騎士頭部撞上箱型車前擋風玻璃受輕傷，警方呼籲，騎車戴合格安全帽，可有效保護頭減少傷害；熱心民眾提供行車紀錄器影像顯示，二車碰撞後，機車一度卡在箱型車前方，人車翻二圈才停止。

清水警分局調查，昨天早上7時44分，在台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，62歲紀姓女子戴安全帽騎機車，沿福德街東往西左轉港埠路2段，當時她行進方向號誌待查，70歲劉姓男子駕駛箱型車，沿港埠路2段北往南方向直行，當時他前方號誌綠燈，雙方在路口發生碰撞，造成騎士頭部、四肢多處擦挫傷，意識清楚，送梧棲童綜合醫院就醫，雙方駕駛經警方酒測均無酒駕情事。