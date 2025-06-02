機車和箱型車在路口碰撞 機車與騎士被推撞翻二圈
台中市梧棲區昨天發生驚險車禍，機車和箱型車在路口碰撞，機車被推撞後人車翻了二圈，幸好騎士戴安全帽只受輕傷送醫治療，肇事原因由警方調查中。
梧棲這件車禍，騎士頭部撞上箱型車前擋風玻璃受輕傷，警方呼籲，騎車戴合格安全帽，可有效保護頭減少傷害；熱心民眾提供行車紀錄器影像顯示，二車碰撞後，機車一度卡在箱型車前方，人車翻二圈才停止。
清水警分局調查，昨天早上7時44分，在台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，62歲紀姓女子戴安全帽騎機車，沿福德街東往西左轉港埠路2段，當時她行進方向號誌待查，70歲劉姓男子駕駛箱型車，沿港埠路2段北往南方向直行，當時他前方號誌綠燈，雙方在路口發生碰撞，造成騎士頭部、四肢多處擦挫傷，意識清楚，送梧棲童綜合醫院就醫，雙方駕駛經警方酒測均無酒駕情事。
警方呼籲用路人，騎機車應戴檢驗合格安全帽，以保護頭部，行經號誌路口應確實遵守號誌、減速慢行並注意車前狀況，隨時提高警覺，確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言