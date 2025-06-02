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機車和箱型車在路口碰撞 機車與騎士被推撞翻二圈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區昨天發生驚險車禍，機車和箱型車在路口碰撞，機車被推撞後人車翻了二圈，幸好騎士戴安全帽只受輕傷送醫治療，肇事原因由警方調查中。

梧棲這件車禍，騎士頭部撞上箱型車前擋風玻璃受輕傷，警方呼籲，騎車戴合格安全帽，可有效保護頭減少傷害；熱心民眾提供行車紀錄器影像顯示，二車碰撞後，機車一度卡在箱型車前方，人車翻二圈才停止。

清水警分局調查，昨天早上7時44分，在台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，62歲紀姓女子戴安全帽騎機車，沿福德街東往西左轉港埠路2段，當時她行進方向號誌待查，70歲劉姓男子駕駛箱型車，沿港埠路2段北往南方向直行，當時他前方號誌綠燈，雙方在路口發生碰撞，造成騎士頭部、四肢多處擦挫傷，意識清楚，送梧棲童綜合醫院就醫，雙方駕駛經警方酒測均無酒駕情事。

警方呼籲用路人，騎機車應戴檢驗合格安全帽，以保護頭部，行經號誌路口應確實遵守號誌、減速慢行並注意車前狀況，隨時提高警覺，確保自身及其他用路人安全。

台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，昨天發生車禍，騎士被撞傷送醫。圖／民眾提供
台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，昨天發生車禍，騎士被撞傷送醫。圖／民眾提供
台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，昨天發生車禍，騎士被撞傷送醫。圖／民眾提供
台中市梧棲區港埠路2段與福德街口，昨天發生車禍，騎士被撞傷送醫。圖／民眾提供

梧棲 安全帽 台中市

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