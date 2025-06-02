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高雄天雨路滑賓士煞不住 慘撞分隔島路樹烏龜翻畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄今天上午降下間歇性大雨，天雨路滑，許姓男子於8時6分許駕駛賓士車沿鳳屏二路往屏東方向行駛，自撞分隔島路樹後當場烏龜翻，事故過程並波及2輛轎車，所幸許男受輕傷無大礙，3名駕駛均無酒駕行為。

林園警分局調查，許姓男子（36歲）於今天上午8時6分許駕車沿鳳屏二路往屏東方向時，因當時高雄正在下大雨，大雨滂沱，視線不清，許車子打滑失控衝向中央分隔島，撞毀路樹後，車身翻越分隔島後烏龜翻，波及對向兩輛轎車。

事故發生後，許男身體及頭部擦挫傷，意識清楚，幸送醫治療後無大礙；被波及的葉姓（33歲）及張姓（48歲）2名駕駛未受傷。

警方事後對3名駕駛施以酒測，酒測值均為0；警方依規定測繪、照相處理，詳細肇責待交通大隊判定釐清。

高市許姓男子今天上午8時6分許駕賓士車沿鳳屏二路往屏東行駛，遇天降大雨，失控自撞分隔島路樹後烏龜翻。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子今天上午8時6分許駕賓士車沿鳳屏二路往屏東行駛，遇天降大雨，失控自撞分隔島路樹後烏龜翻。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子今天上午8時6分許駕賓士車沿鳳屏二路往屏東行駛，遇天降大雨，失控自撞分隔島路樹後烏龜翻。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子今天上午8時6分許駕賓士車沿鳳屏二路往屏東行駛，遇天降大雨，失控自撞分隔島路樹後烏龜翻。記者石秀華／翻攝

路樹 自撞 屏東 失控

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