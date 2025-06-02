戲水潮湧風險升 新北推科技防溺 議員籲補強裝備
日前新北貢寮區東興宮前沙灘發生一名美籍大學生遭大浪捲走事件，夏季防溺壓力上升，新北市政府近年針對高風險水域強化巡守、教育與科技預警措施，三峽大豹溪更寫下連續6年無死亡紀錄。市府強調，今年將持續擴大巡邏與教育覆蓋，守住民眾戲水安全底線。
新北市消防局表示，2024年截至目前，全市共發生6起溺水事件，其中2人死亡、9人獲救，與2023年同期的8件事故、4人死亡、1人失蹤相比，有明顯下降。市府近年推動「高風險水域巡守機制」、「分區責任督導制度」與「暑期前預警宣導」，逐步建立防溺網絡，並導入科技輔助監控與多語宣導，提升整體風險辨識與行動意識。
其中，大豹溪自2018年起連續至今未發生死亡事故，堪稱全台戲水熱區中的罕見案例。消防局指出，暑假期間將動員逾250人次、在全流域30處設置巡守駐點，同時導入氣象署即時暴雨暴漲簡訊預警機制，遇有強降雨立即通知現場遊客撤離。針對新住民與外籍移工等族群，市府也強化多語圖文宣導，降低語言隔閡風險。
雖無死亡紀錄，但大豹溪仍偶見酒後戲水、未穿救生衣等高風險行為。市府強調「預防勝於救援」，不僅增加高峰時段的即時勸導力道，也強化視覺警示系統，並與溪畔烤肉場、露營場業者合作納入安全管理機制，建構「水域安全共同責任體系」。
議員卓冠廷肯定市府水域管理成效，但也提醒「零死亡不等於零風險」。他指出，仍有大量受困與險溺案例，顯示除了民眾觀念教育外，專業搜救人力與設備也需同步補足，才能建立完整防線。「讓人民探索自然，是趨勢，更要有能力讓他們安全回家。」
議員呂家愷表示，市府與消防體系每年持續投入人力與設備升級，緊急應變量能充足；身為地方義消的一員，他強調「自然環境不可能封閉」，市府能做的是積極宣導與場域管理，但最終仍需民眾自律與尊重風險。
除內陸水域外，新北市沿海也針對高風險沙灘加強巡查管理。消防局指出，針對如東興宮前沙灘等歷年溺水熱點，市府除強化人力巡邏，也在瑞芳蝙蝠洞引進瘋狗浪預警系統，透過CCTV與AI研判浪況，提升現場警示效率；另也與學校、社區合作推廣水域風險教育，將防溺觀念前移至日常生活。
消防局表示，2025年市府將持續強化對私闖未開放水域與酒後戲水等行為的管理，不僅與警政系統聯手查緝違規，也結合假日柔性勸導小組深入溪畔與沙灘，藉由人與制度的介入，降低戲水風險、守護市民生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言