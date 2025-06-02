淡水清水祖師遶境落幕 宮廟小貨車載超量煙火遭罰沒入

新北市淡水區清水祖師遶境昨天圓滿落幕，此次遶境共計超過15000名陣頭和宮廟人員參與，淡水警沿途維安嚴防滋事衝突發生。警員昨天上午在宮廟2輛小貨車上發現382公斤、236公斤爆竹煙火，警方通報消防依法沒入，並處6萬元以上30萬元以下罰款。

淡水分局表示，連續2天的遶境活動過程氣溫都飆破30度，警員全副武裝在路口與陣頭間來回奔走，體力消耗驚人。警方特別設置補給站，提供包子、割包、香蕉、西瓜、麵包、炸雞、手搖飲及罐裝飲料，其中最吸睛的則是派出所外的2輛現做沙威瑪、大腸包小腸餐車，讓執勤警員能補足體力與士氣。

警員昨天上午9時許在某宮廟隨行2輛小貨車上，發現載運大量爆竹煙火。經通知消防隊到場檢視，確認分別裝載382公斤、236公斤，已超過法定儲存上限，警方隨即依道路交通管理處罰條例第29條第1項第3款：裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌依法開單舉發，消防人員則依違反爆竹煙火管理條例第4條第2項、第28條第1項規定，處以6萬元以上30萬元以下罰款並逕予沒入。