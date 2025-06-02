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NOVA董座北市街頭酒駕 酒測值0.71 緩起訴支付公庫9萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣指標性3C龍頭商場NOVA資訊廣場董事長紀宏澤，上月餐敘後回到總部，涉酒後駕車離開公司，行經台北街頭停等紅燈時，因超越停止線遭警方攔查，酒測值高達每公升0.71毫克，遭依公共危險罪嫌送辦，台北地檢署今偵結，給予紀宏澤緩起訴處分，支付公庫9萬元。

NOVA資訊廣場創辦人鍾瓊亮原本是補習班老師，1996年7月間以北市中正區館前路2號「館前商業大樓」家族自有樓層，招商打造集中式電腦賣場，創下成功經營模式；NOVA資訊廣場成為指標性3C龍頭商場，近年主打「體驗科技創新生活」今年5月選定高雄鳳山文山特區，作為南部第一家旗艦店的戰略據點，建造數位AI體驗中心。

緩起訴指出，今年5月22日晚間，紀宏澤在台北市安和路餐廳用餐，席間飲酒，當晚9時許搭車回到位在八德路的NOVA總部，直至深夜11時許，涉酒後駕車行經台北市街頭數個路口，距離不到3百公尺，在中山區龍江路上停等紅燈時，車輛超越停止線，遭警方攔查，發現酒駕情勢，酒測值高達每公升0.71毫克，遭移送法辦。

檢方認為，紀宏澤犯刑法公共危險罪，考量他認罪，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫9萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

酒駕 酒測 北市

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