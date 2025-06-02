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通緝犯持風扇拒捕 基警辣椒水制伏搜出毒品送辦

中央社／ 基隆2日電

通緝犯蔡姓男子昨天開車違停在基隆福一街，警員盤查時，疑心虛逃至附近地下室，以電風扇攻擊警員；警方以辣椒水制伏蔡男，並搜出毒品等證物，詢後依法偵辦並解送歸案。

百福派出所游姓警員昨天下午4時許巡邏時，發現一輛轎車違停在福一街，上前查看駕駛不在車內。游員在附近巷弄尋找到駕駛30歲蔡男，盤查過程中，蔡男疑心虛拔腿狂奔，跑到附近地下室後，持電風扇和徒手攻擊游員。

游員隨即呼叫線上警力支援，並依法使用防護型噴霧器（辣椒水）制伏蔡男，支援警員到場後，以優勢警力逮捕蔡男，並在蔡男身上搜出毒品安非他命1包，及疑似摻有毒品的咖啡包6包。

警方調查，蔡男因詐欺案已被基隆地方法院發布通緝，全案依毒品危害防制條例偵辦，並將蔡男解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

通緝 毒品 基隆

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