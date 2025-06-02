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獨／高雄派出所男警和女警婚外情 元配檢舉2人下場曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮警分局一名已婚男警員去年9月間和同所單身的女警傳出曖昧，男警的元配從手機發現兩人親密對話，女警還常做甜點給吳吃，雖男方稱會斷了這份感情，但因兩人藕斷絲連，元配今年5月憤而向分局檢舉；據了解，分局調查兩人有不正當男女感情關係，違反紀律，將2人各記小過、調地並列教育輔導。

臉書社團「靠北Police」今有一篇指控高雄某分局男女警感情出軌的貼文，內文開端點名某女警口口聲聲說要「斷了」，說什麼：「我不私約、不私賴，就上班而已」但事實是——傳訊息說想打電話給人夫，說他喜歡吃甜點就想做給他吃，為了繼續聊，叫男生下載遊戲，用聊天室偷偷傳情。

內文並指出，女方知道老婆會看手機，男方還會刪了對話紀錄，男警和元配的婚姻已經裂了一道口，要拼命修、努力挽救婚姻，但女警卻一邊遞剪刀，總是繞了一圈又回來，從不真正離開，一次次被發現、一次次保證、一次次繼續私聯。

原PO在內文中質疑，男、女警的家庭倫理和紀律操守在哪？並指責女警，這不是妳的愛情故事，這是別人的婚姻命案；別人辛苦經營家庭，妳卻一直找縫插進來。

原PO並指出，這些被毀婚姻的正宮，只想問：「說斷了」是嘴巴說說，還是身體最誠實？文末並Tag警界小三翹楚、暖男市xx路派出所，妳的甜點他老婆不想吃。

據了解，此篇貼文中所指的是高雄市前鎮警分局草衙路派出所的一名已婚男警和單身的女警傳出曖昧情事；分局經調查後，這兩名男女員警有男女不正當感情違反紀律一事。

分局在調查完後，上月下旬已將2人各記小過一支並調地、列教育輔導；女警已先行調離該派出所，2人違紀懲處結果已報請市警局決議。

高市前鎮警分局派出所已婚男警傳出和單身女警曖昧情事，兩人各遭記小過調地處分。記者石秀華/攝影
高市前鎮警分局派出所已婚男警傳出和單身女警曖昧情事，兩人各遭記小過調地處分。記者石秀華/攝影

婚姻 女警 出軌

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