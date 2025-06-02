桃園龍舟賽人滿2幼童走失、天熱女昏厥 警助一臂力

桃園市2025龍潭歸鄉文化節暨桃園市長盃龍舟競賽昨天圓滿閉幕，龍舟賽更吸引爆滿民眾欣賞，座無虛席，昨天下午一名女子觀看龍舟決賽過程，天熱身體不適昏倒緊急救護，龍潭分局長鄭文銘現場立即指揮疏散及時送醫，警方同時幫忙2 名走失幼童找到家人後破涕為笑。

桃園市長盃龍舟競賽在龍潭大池進行三天，昨天下午最後決賽，爭奪神龍旗、龍王旗隊伍拚戰烈，各組冠亞軍賽乎都拚到三戰兩才分勝負，機關組「警消」對決由市警局隊奪冠、二連霸之外，神龍旗冠軍由龍潭區中興里隊如願奪冠二連霸，拿下神龍旗；龍王爭霸戰由SHARK運動空間隊擊敗大溪區隊奪冠，抱回龍王旗錦旗，市長張善政頒獎落幕，與選手相約明年見。

龍舟賽場的龍潭大池周邊南天宮旁配合龍潭歸鄉文化節各項活動，吸引大量民眾湧入，周遊交通壅塞，龍潭分局三天動員警力757人次，民防、義交及婦女志工等民力114人次，警方設置機動派出所龍舟賽期間更協助4名民眾找回現場遺失物，女警吳阡羽等女警幫助現場走失的9歲曾姓女童、7歲周姓男童找到家人團聚，為民服務。

龍舟決賽警消對決後，市警局隊如願抱回冠軍和二車連霸，局長吳坤旭神情激動雙手比讚，成為退休前最佳獻禮，他率副局長陳武康及督察長李忠萍向市警局龍舟隊慶賀時，正好一名女子看比賽過程突發身體不適昏倒，吳坤旭指示協助下，鄭文銘當即指揮疏散，協助該女子順利送醫，為民服務再添一樁。