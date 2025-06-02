快訊

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

桃園龍舟賽人滿2幼童走失、天熱女昏厥 警助一臂力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市2025龍潭歸鄉文化節暨桃園市長盃龍舟競賽昨天圓滿閉幕，龍舟賽更吸引爆滿民眾欣賞，座無虛席，昨天下午一名女子觀看龍舟決賽過程，天熱身體不適昏倒緊急救護，龍潭分局長鄭文銘現場立即指揮疏散及時送醫，警方同時幫忙2 名走失幼童找到家人後破涕為笑。

桃園市長盃龍舟競賽在龍潭大池進行三天，昨天下午最後決賽，爭奪神龍旗、龍王旗隊伍拚戰烈，各組冠亞軍賽乎都拚到三戰兩才分勝負，機關組「警消」對決由市警局隊奪冠、二連霸之外，神龍旗冠軍由龍潭區中興里隊如願奪冠二連霸，拿下神龍旗；龍王爭霸戰由SHARK運動空間隊擊敗大溪區隊奪冠，抱回龍王旗錦旗，市長張善政頒獎落幕，與選手相約明年見。

龍舟賽場的龍潭大池周邊南天宮旁配合龍潭歸鄉文化節各項活動，吸引大量民眾湧入，周遊交通壅塞，龍潭分局三天動員警力757人次，民防、義交及婦女志工等民力114人次，警方設置機動派出所龍舟賽期間更協助4名民眾找回現場遺失物，女警吳阡羽等女警幫助現場走失的9歲曾姓女童、7歲周姓男童找到家人團聚，為民服務。

龍舟決賽警消對決後，市警局隊如願抱回冠軍和二車連霸，局長吳坤旭神情激動雙手比讚，成為退休前最佳獻禮，他率副局長陳武康及督察長李忠萍向市警局龍舟隊慶賀時，正好一名女子看比賽過程突發身體不適昏倒，吳坤旭指示協助下，鄭文銘當即指揮疏散，協助該女子順利送醫，為民服務再添一樁。

鄭文銘表示，龍潭歸鄉文化節三天龍舟競賽圓滿閉幕，他很感謝全體警力與協勤民力堅守崗位、不畏連日酷暑，選手、員警、民力大家都曬黑，選手安心比賽、遊客安心看比賽，警方不負使命，圓滿完成交通疏導、維護治安、為民服務各項任務。

桃園市長盃龍舟賽激烈人潮爆滿，男童與家人分散走失，員警聯繫找回家人團聚。圖／龍潭警方提供
桃園市長盃龍舟賽激烈人潮爆滿，男童與家人分散走失，員警聯繫找回家人團聚。圖／龍潭警方提供
桃園市長盃龍舟賽決賽緊張，一女子天熱身體不適昏倒緊急送醫，警方協及時送醫。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽決賽緊張，一女子天熱身體不適昏倒緊急送醫，警方協及時送醫。記者曾增勳／攝影
桃園市長盃龍舟賽激烈人潮爆滿，女警吳阡羽（左）協助走失9歲女童找回家人團聚為民服務。圖／龍潭警方提供
桃園市長盃龍舟賽激烈人潮爆滿，女警吳阡羽（左）協助走失9歲女童找回家人團聚為民服務。圖／龍潭警方提供

龍舟賽 龍潭大池

延伸閱讀

桃園龍舟賽獎金隊伍疫後新高 龍王神龍旗獎金這2隊奪下

桃園龍舟決賽人爆滿！警消對決警連霸 龍王爭霸這隊奪冠

嘉縣東石龍舟落幕 社會男子組嘉潮龍舟蟬連聯冠軍…奪標手是他

新疆旱地龍舟打破所有人想像 腳當槳「不摻一滴水分」

相關新聞

墨西哥男綠島戲水失蹤 家人堅信「人活著」懸賞5萬美金

墨西哥籍23歲男子Diego Dorantes Sanchez前往台東綠島游泳，5月30日在大白沙海域失蹤，警消及海巡署...

獨／高雄派出所男警和女警婚外情 元配檢舉2人下場曝

高雄市前鎮警分局一名已婚男警員去年9月間和同所單身的女警傳出曖昧，男警的元配從手機發現兩人親密對話，女警還常做甜點給吳吃...

讓火神不再流眼淚 消防法修法正式實施保障消防員安全

消防法部分條文修法已於6月1日施行，針對危害性之化學品須進行公告，以強化消防人員救災時獲取必要資訊及搶救方案之規劃。另對...

桃園龍舟賽人滿2幼童走失、天熱女昏厥 警助一臂力

桃園市2025龍潭歸鄉文化節暨桃園市長盃龍舟競賽昨天圓滿閉幕，龍舟賽更吸引爆滿民眾欣賞，座無虛席，昨天下午一名女子觀看龍...

苗栗市為公路新標線1公里遭檢舉6次違規 駕駛噴5400元

苗栗市為公路1公里新畫標線增偏心左轉車道，一輛轎車5月22日遭檢舉沒有打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規成功，也...

影／兩周前才掛假牌被抓 台中男不悔又掛假牌：代步

苗栗縣賴姓男子在上月15日駕駛賓士車行經北屯區時，被警方科技系統偵測出懸掛假牌遭查獲，賴被依偽造文書罪送辦，車輛扣留，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。