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讓火神不再流眼淚 消防法修法正式實施保障消防員安全

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

消防法部分條文修法已於6月1日施行，針對危害性之化學品須進行公告，以強化消防人員救災時獲取必要資訊及搶救方案之規劃。另對於消防人員職務安全與衛生教育也訂定實施規則，以提供消防人員完善安全保障，強化消防執行職務安全與權益。

消防署長蕭煥章表示，消防法部分條文修正案經總統於去年（2024年）11月29日公布，消防署隨即展開子法研修工作，並於今年5月19日完成法規預告作業，於6月1日與消防法修正條文同步生效，從法制面到執行面，確實提供消防人員最完善的安全保障。

消防署指出，消防法總計增修24個條文，後續需配合修訂6項子法及公告。針對公安部分，訂定「一定規模以上之實驗室或倉庫之公告」、｢危害性之化學品範圍、項目與危害風險標示板之等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項之公告」，以強化消防人員救災時獲取必要搶救資訊及搶救行動方案之規劃。

在職安面向，因應消防法規範中央主管機關需召開諮詢會，以針對消防職安相關政策提供建議。各消防機關應設置專責單位及人員、以及辦理特定與臨時健康檢查，特別訂定｢消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、｢消防人員安全衛生教育訓練實施規則」、｢消防法第二十五條之六第一項特定與臨時健康檢查項目及方式」以及修正｢災害事故調查會設置辦法」。

消防署強調，為全方面強化消防執行職務安全與權益，自今年至2029年投入11億餘元協助地方建置職安專家學者輔助團隊、購置後勤補給車及辦理健康檢查等事項。消防署也將於今年6月20日辦理感恩音樂會追思已逝消防員，期望除透過中程計畫補助裝備器材強化救災量能、建立職安滾動檢討運作機制，並由下而上全體消防人員均能根植安全意識，型塑消防安全文化，讓消防員的安全及健康實質體現，確實保障消防人員安全。

消防署召開記者會說明消防法修正施行內容。記者黃子騰／攝影
消防署召開記者會說明消防法修正施行內容。記者黃子騰／攝影
消防署今天舉行消防法部分調問修正施行記者會，由消防署長曾煥章親自說明。記者黃子騰／攝影
消防署今天舉行消防法部分調問修正施行記者會，由消防署長曾煥章親自說明。記者黃子騰／攝影

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