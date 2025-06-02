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墨西哥男綠島戲水失蹤 家人堅信「人活著」懸賞5萬美金

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

墨西哥籍23歲男子Diego Dorantes Sanchez前往台東綠島游泳，5月30日在大白沙海域失蹤，警消及海巡署協尋至今無所獲。親友心急如焚，擔心Diego往日本領海漂流，透過在台親友在各大社群發布照片協尋，並懸賞5萬美元，不放棄任何希望。

海巡署東部分署第十巡防區指揮部30日下午1時48分接獲通報，匈牙利籍女性、印度籍男性及墨西哥籍男性在綠島大白沙近岸戲水，上岸後，其中墨西哥籍Diego Dorantes Sanchez不見蹤影，疑似遭海流帶離岸際，通報第十五海巡隊綠島分隊及綠島安檢所人員前往現場實施救援。

Diego失蹤之後，親友在社群網路廣發協尋照片及訊息，請求台灣、日本各單位幫忙找人，今晨自稱是Diego高中同學的網友Rachel Leung在臉書「就是愛綠島」發文協尋。

協尋內容指出，Diego是一位經驗豐富的童軍，身體強壯、心理堅韌，具備很強的野外生存能力，「我們堅信他還活著」；Diego可能被海流帶往日本沖繩縣的八重山群島（特別是那國島、石垣島）或其他周邊海域，他的家人願意提供50,000美元的懸賞，給予任何發現他（活著）或協助他安全歸來的人。

協尋文也提及，Diego今年23歲，身高172cm，皮膚深棕色，棕色眼睛，黑卷短髮，背後有仙人掌紋身，失蹤時身穿短褲，可能配戴Casio手錶。

Rachel Leung表示，Diego朋友圈裡面看得懂中文的人很少，大部分都在北美地區，大家如果看新聞或者親戚朋友之間有任何關於Diego的消息可以私訊她，或者直接聯絡通告上面的號碼/電郵地址，Diego的家人已經快到台灣，如果有人懂英文或西班牙文可以幫忙翻譯，也請聯絡一下。

Diego親友描述特徵說，Diego皮膚是深棕色，擁有棕色眼睛及黑卷短髮。圖／擷取臉書就是愛綠島
Diego親友描述特徵說，Diego皮膚是深棕色，擁有棕色眼睛及黑卷短髮。圖／擷取臉書就是愛綠島
墨西哥籍23歲潛水客Diego Dorantes Sanchez浮潛失蹤多日，親友不放棄希望，積極在各大社群發布訊息，希望更多人加入協尋行列。記者徐白櫻／翻攝
墨西哥籍23歲潛水客Diego Dorantes Sanchez浮潛失蹤多日，親友不放棄希望，積極在各大社群發布訊息，希望更多人加入協尋行列。記者徐白櫻／翻攝
墨西哥籍23歲潛水客Diego Dorantes Sanchez浮潛失蹤多日，親友不放棄希望，積極在各大社群發布訊息，希望更多人加入協尋行列。圖／擷取臉書就是愛綠島
墨西哥籍23歲潛水客Diego Dorantes Sanchez浮潛失蹤多日，親友不放棄希望，積極在各大社群發布訊息，希望更多人加入協尋行列。圖／擷取臉書就是愛綠島

綠島 海巡署 家人 失蹤 墨西哥

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