苗栗市為公路新標線1公里遭檢舉6次違規 駕駛噴5400元

苗栗市 為公路1公里新畫標線增偏心左轉 車道 ，一輛轎車5月22日遭檢舉沒有打方向燈、跨越車道分隔線，及 逆向 等6次違規成功，也引發熱議，警方統計共罰5400元，也呼籲用路人遵守交通規則及道路標誌標線號誌行車。

縣政府施工改善福星街至國華路間1公里，今年5月18日新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」發布一段行車記錄器，影片顯示前方轎車在為公路，遊走在直行車道、左轉車道，遭檢舉沒有打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規成功，也引發熱議。

苗栗警察分局今天回應了，指出經檢視PO文影像，駕駛人變換車道未使用方向燈，道路交通管理處罰條例第42條可處1200至3600元、直行車占用轉彎車道可處600至1800元各3次。