聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗市為公路新標線1公里遭檢舉6次違規 駕駛噴5400元
縣政府施工改善福星街至國華路間1公里，今年5月18日新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」發布一段行車記錄器，影片顯示前方轎車在為公路，遊走在直行車道、左轉車道，遭檢舉沒有打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規成功，也引發熱議。
苗栗警察分局今天回應了，指出經檢視PO文影像，駕駛人變換車道未使用方向燈，道路交通管理處罰條例第42條可處1200至3600元、直行車占用轉彎車道可處600至1800元各3次。
道交管理條例規定，民眾檢舉同一輛汽車二次以上違反同一規定行為，違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限，全案6次違規相隔雖未逾6分鐘，惟駕駛人分別經過3個不同路口，應分別舉發並處罰，6次違規共5400元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言