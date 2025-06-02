影／兩周前才掛假牌被抓 台中男不悔又掛假牌：代步

苗栗縣賴姓男子在上月15日駕駛賓士車行經北屯區時，被警方科技系統偵測出懸掛假牌遭查獲，賴被依偽造文書罪送辦，車輛扣留，未料事隔兩周後，賴男又駕駛另輛日產的Infiniti轎車行經北屯，被警員認出後再次查獲，賴辯稱是為代步，才借親友已被註銷車籍的車輛。

第五警分局水湳所在上月15日，透過「智慧警勤輔助系統」通報，北屯區有一輛賓士車懸掛假牌，已被國道公路警察局通報，進而查獲賴姓男子（28歲），依偽造文書罪送辦，另扣留車輛，不讓行駛。

未料事隔不到兩周，水湳所警員黃昱維、蘇信憲、實務訓練生賴賴珮毓等人，前往處理車禍後，又在北屯區四平路、中清路2段一帶，發現一輛日產Infiniti轎車的車牌，經輸入M-police查詢車牌，發現該牌未在監理站登記車籍資料，疑似懸掛偽造車牌，將該車攔下調查。

警員黃昱維眼尖認出，駕駛該車輛的駕駛即是兩周前才被查獲的賴男，賴男辯稱，家住苗栗，因工作在台中上班，沒錢買車，所以向親友借已經註銷車籍的轎車代步，兩組偽造的車牌是在網路購買。

全案警詢後依違反道交條例告發，可開罰1萬800元，另外依偽造文書現行犯，將賴男移送台中地檢署偵辦。