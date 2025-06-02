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俄男來台赴電腦展疑身心有狀況 軍營外闖車流遭強制送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，位於大直北安路上的海軍司令部外有外籍男子闖入車道，疑似要「碰瓷」（假車禍求償），員警獲報到場發現男子仍嘗試衝向車流，施予保護管束，又見其身上有外傷且情緒不穩，遂將男子強制送醫。

警方調查，中山分局大直派出所5月22日上午10時許接連獲報，北安路、明水路口有外籍男子擅闖馬路車道，疑似要「碰瓷」，陸續有2輛公車、1輛汽車遭遇相同狀況，旋即派員前往查處。

員警到場發現，該名外籍男子持續嘗試衝向馬路車流，無法語言溝通，手臂上留有擦傷，為避免影響用路人車及男子自身安全，立即對該名男子施以保護管束，帶返警所等待救護人員到場，協助強制就醫

據悉，該名男子43歲，俄羅斯籍，從事科技業，日前隨公司團隊來台參加台北國際電腦展，暫住台北市中山區飯店，但疑似氣候太熱、水土不服，引起他情緒異常低落，才試圖衝向車流自傷，並非「碰瓷」詐財。

警方表示，事件後續除強制男子就醫外，也已聯繫男子在台同事到醫院陪同照料。

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員警到場發現，該名外籍男子持續嘗試衝向馬路車流，無法語言溝通，手臂上留有擦傷，為避免影響用路人車及男子自身安全，立即對該名男子施以保護管束。記者李隆揆／翻攝
員警到場發現，該名外籍男子持續嘗試衝向馬路車流，無法語言溝通，手臂上留有擦傷，為避免影響用路人車及男子自身安全，立即對該名男子施以保護管束。記者李隆揆／翻攝

車道 情緒 強制就醫 大直

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