北市東區商辦藏德州撲克賭場被抄 自稱中華棋牌公益協會授權
蔡姓男子以「中華棋牌公益協會」授權名義，在台北市某商辦大樓經營德州撲克賭場，警方臨檢查獲，查無協會立案證明或營業登記執照，將蔡及1名荷官依賭博罪移送，將7名賭客依社會秩序維護法函送裁處。
警方調查，28歲蔡姓男子上月初起在北市大安區忠孝東路4段某商辦大樓租屋，經營德撲賭場，透過臉書、IG招攬賭客，並偽造授權證書，指中華棋牌公益協會授予「DB Club」，以該協會營運方式舉辦公益比賽權利。
大安警分局敦化南路派出所員警上網發現，上月22日晚間10時許臨檢，查獲蔡、荷官1人及賭客7人，查扣抽頭金2萬5600元、賭客籌碼78萬4200元、撲克牌2副、ALL IN卡1張、DEALER卡1張、道具卡1批、賽事紀錄表1張及偽造授權證書1張。
大安分局表示，撲克或競技協會假借比賽、訓練經營賭場 ，以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方持續強力取締，籲民眾發現可疑徵侯立即報案。
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