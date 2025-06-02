高雄駕駛都沒在禮讓行人？觀光客PO文檢舉警駁回理由曝

行人過馬路示意圖。圖／聯合報系資料照片

轄區左營警分局指出，經檢視檢舉人資料，發現影片中行人未入鏡，警方將調閱現場監視影像判定是否有違規情形，再依法製單舉發。

一名到高雄旅遊觀光的男子昨深夜在網路社群Threads貼文指出，放假到高雄玩，走過四個路口都差點被轉彎車撞到，於是在之後過每個十字路口都開著手機錄影。

結果在下個路口綠燈過斑馬線時，又快被這台完全沒有停的紅車撞到，受到驚嚇當下就跑去附近的博愛四路派出所詢問能不能舉發，一老一少的員警說像這樣轉彎會檢舉成功的，記得壓時間。

男子指出，他等了兩個禮拜警方說「不舉發」，影片要「由第三人拍攝」才能，他怒質疑難道在高雄走在馬路上只能自求多福？並批評高雄就是行人地獄，高雄的駕駛好可怕，都沒在禮讓行人。

對於原PO質疑警方不舉發的理由，不少網友揭關鍵處，有網友指，這段影片被判定不明確的原因，在於第一，沒拍到前後關係；第二，沒有很明顯的拍攝到這輛車和原PO之間的距離，在3個枕木紋以內。也許原PO認為這輛車沒有禮讓你，但也可能解釋為你刻意追上這輛車去拍攝，所以警察局就回覆「不明確」。若當初檢舉他右轉沒有打滿方向燈，成功機會還比較高一點。

有網友也認為，「沒拍到腳怎麼知道這台車距離你幾格枕木紋？」、「應該是說 沒有拍攝到你（行人）的腳跟車子有沒有距離三個枕木距離，所以才會建議由第三人拍攝」。

有網友則附和原PO的遭遇指，昨天在河堤路沒有紅綠燈的路口，兩次（來回各一次）要過馬路，都已經站在斑馬線上等車子停等很久了，都沒有車子要禮讓行人，回程過馬路的時候等到生氣，直接拿著手機對著車子拍（根本沒開相機），結果原本沒有要減速的車突然間就停下來了，這個過馬路的使用方法給大家參考。

轄區左營警分局指出，博愛四路派出所日前接獲民眾到所諮詢，民眾稱5月8日下午1時57分在博愛三路與大中二路口行人穿越道上發現有汽車有未禮讓行人之行為，詢問能否檢舉，經員警告知檢舉方式後，遂將相關資料上傳高雄市警政信箱。