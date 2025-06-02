台東婦人疑酒後把手機丟水圳 翻越欄杆撿拾不幸溺斃
台東市林姓婦人端午連假晚上跟家人聚餐後獨自離家，疑酒後意識不清誤將手機丟入水圳，為撿拾手機跌落水圳，隔日仍不見蹤影。警消昨晚在離住家不遠處的卑南大圳尋獲死者鞋子，並在水閘門尋獲遺體，落水過程全被住家監視器拍下。
年逾50歲的林姓婦人5月31日跟親友聚餐飲酒，晚間11點獨自外出，昨天沒去上班，家人發現找不到人，昨晚（6月1日）向警方通報協尋。
警方獲報後，員警在更生北路477巷一處水圳旁發現林女鞋子，隨即擴大搜索範圍。昨晚11點左右，在關閉水閘門降水後，警消在大圳下游發現林女遺體。
警方從水圳旁住家監視器畫面發現，林女在水圳旁講電話，不久後將手機丟入水圳，林女從護欄攀爬下去，突然失去支撐，整個人仰躺跌入水圳，隨即被大水沖走。
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