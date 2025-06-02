快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

台東婦人疑酒後把手機丟水圳 翻越欄杆撿拾不幸溺斃

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市林姓婦人端午連假晚上跟家人聚餐後獨自離家，疑酒後意識不清誤將手機丟入水圳，為撿拾手機跌落水圳，隔日仍不見蹤影。警消昨晚在離住家不遠處的卑南大圳尋獲死者鞋子，並在水閘門尋獲遺體，落水過程全被住家監視器拍下。

年逾50歲的林姓婦人5月31日跟親友聚餐飲酒，晚間11點獨自外出，昨天沒去上班，家人發現找不到人，昨晚（6月1日）向警方通報協尋。

警方獲報後，員警在更生北路477巷一處水圳旁發現林女鞋子，隨即擴大搜索範圍。昨晚11點左右，在關閉水閘門降水後，警消在大圳下游發現林女遺體。

警方從水圳旁住家監視器畫面發現，林女在水圳旁講電話，不久後將手機丟入水圳，林女從護欄攀爬下去，突然失去支撐，整個人仰躺跌入水圳，隨即被大水沖走。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林女將手機丟入水圳（圖片白點處），丟完後還往水面看了一下。記者徐白櫻／翻攝
林女將手機丟入水圳（圖片白點處），丟完後還往水面看了一下。記者徐白櫻／翻攝
林女將手機丟入水圳，不久後穿越欄杆下去撿拾，突然手部失去支撐跌落水圳。記者徐白櫻／翻攝
林女將手機丟入水圳，不久後穿越欄杆下去撿拾，突然手部失去支撐跌落水圳。記者徐白櫻／翻攝

遺體 監視器 家人

延伸閱讀

三峽車禍肇事翁今並無製作筆錄 新北：將加裝減速丘、人行道欄杆

端午前夕傳噩耗 苗縣8旬老翁疑失足落水溺斃

悲劇！泰國婦人跌落化糞池溺斃 遺體頭下腳上卡住 泡在糞水中3小時

新竹運動中心聘「無照工讀生」當救生員害泳客溺斃 4被告賠425萬獲緩刑

相關新聞

高雄駕駛都沒在禮讓行人？觀光客PO文檢舉警駁回理由曝

一名到高雄旅遊的觀光客在網路社群貼文指，放假到高雄玩，走4個路口都差點被轉彎車撞到，之後過路口都開手機錄影，但下個路口卻...

台東婦人疑酒後把手機丟水圳 翻越欄杆撿拾不幸溺斃

台東市林姓婦人端午連假晚上跟家人聚餐後獨自離家，疑酒後意識不清誤將手機丟入水圳，為撿拾手機跌落水圳，隔日仍不見蹤影。警消...

影／家產糾紛兄酒後拿斧頭到夜市砍弟 警方逮捕送辦

台中王姓兄弟長期因家產糾紛感情不睦，哥哥昨晚酒後在清水區五權路夜市看到弟弟與朋友聊天，哥哥拿斧頭砍弟弟頭部，現場民眾合力...

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

恐怖！高雄從昨天清晨到今天凌晨1時許，不到24小時內發生3件死亡車禍，4人年齡均不到30歲淪亡魂。其中2名菲籍男大生昨天...

北市東區商辦藏德州撲克賭場被抄 自稱中華棋牌公益協會授權

蔡姓男子以「中華棋牌公益協會」授權名義，在台北市某商辦大樓經營德州撲克賭場，警方臨檢查獲，查無協會立案證明或營業登記執照...

機車超車打滑自摔…女騎士跌落水溝不治 後車拍下畫面

李姓女子今天騎機車，疑從道路右側要超車時，機車打滑造成人車倒地，李女摔落路旁排水溝。消防人員到場救援時，李女已無呼吸心跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。