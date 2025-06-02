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恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

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恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

恐怖！高雄從昨天清晨到今天凌晨1時許，不到24小時內發生3件死亡車禍，4人年齡均不到30歲淪亡魂。其中2名菲籍男大生昨天剛亮共乘機車遊旗津自撞身亡；昨晚7時許，騎乘紅牌重機的劉姓男子直行撞轉彎轎車送醫不治；凌晨近1時許，國道中寮隧道口火燒車，駕駛噴飛車道死亡。

來台就讀樹德科技大學一年級的菲律賓歐姓、蘇姓男學生，昨清晨4時30分許騎機車雙載，行經高市旗津三路彎道處失控直接往右側擦撞路邊，蘇男當場死亡、歐送醫也不治，2人魂斷異鄉。

此外，62歲陳姓男子昨晚7時許駕駛LUXGEN轎車行經鳥松區中正路欲左轉大埤路，當時直行的紅牌重機騎士劉姓男子（27歲）見狀煞車不及，當場撞上轎車，噴飛在地。

事故發生當下巨大撞擊力，造成LUXGEN轎車左側車頭引擎蓋鈑金被削去一塊，引擎外露，劉男的紅牌重機車頭斷裂和車身分離，零件散落一地。

劉男因雙手骨折、嚴重內出血休克，經送醫後因傷勢嚴重，家屬放棄急救，醫院凌晨1時12分許宣告不治。

緊接著，25歲林姓男子今天凌晨0時52分許駕車行經國道3號北向378.7公里的中寮隧道出口處，不明原因發生自撞，警消到場時林男轎車已全面燃燒，火勢撲滅後，發現林男噴飛躺臥車道上死亡，起火及事故肇因待釐清。

菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生昨清晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝
菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生昨清晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝
林男轎車今天凌晨於國道3號中寮隧道口自撞後起火，火勢撲滅後林被發現噴出車道慘死。記者張議晨／翻攝
林男轎車今天凌晨於國道3號中寮隧道口自撞後起火，火勢撲滅後林被發現噴出車道慘死。記者張議晨／翻攝
陳姓男子昨晚7時許駕車行經高市中正路欲左轉大埤路，撞上直行的紅牌重機騎士劉姓男子，重機車頭斷裂，劉雙手骨折、嚴重內出血送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚7時許駕車行經高市中正路欲左轉大埤路，撞上直行的紅牌重機騎士劉姓男子，重機車頭斷裂，劉雙手骨折、嚴重內出血送醫不治。記者石秀華／翻攝

重機 車禍 自撞 火燒車 死亡

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