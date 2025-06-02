蘆洲麻將館打卡優惠還發全勤獎 暗營賭博警逮25人

新北市蘆洲區中原路1間合法立案麻將館暗中經營賭博，蘆洲分局蒐證多時見時機成熟前往查緝，當場查獲負責人李男（20歲）及24名賭客，查扣10萬賭金及電動麻將桌等證物，詢後將李男依賭博罪送辦，24名賭客依社維法裁罰，並報請市府撤銷牌照。

位於蘆洲區中原路的享盈棋藝館，前年（2023年）開業並向新北市府經發局申請休閒活動場館業執照。該棋牌社創立臉書粉絲專頁，積極經營網路社群，並搭配節日辦理相關活動，只要賭客自摸相關字樣即可獲得禮品，甚至舉辦麻將大賽，前往該棋牌社賭博之賭客亦有老客戶優惠及打卡活動，店家會發放「全勤獎」禮物，吸引更多賭客前往該棋牌社進行消費。

據了解，棋藝館以每桌為單位向賭客收取場地清潔費，並詢問賭客要打多少底來發放相應籌碼牌，再由賭客每場結束後自行結算籌碼兌換現金。業者為規避賭博刑責及警方查緝，皆於棋藝館外進行兌換現金行為。