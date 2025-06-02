快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

蘆洲麻將館打卡優惠還發全勤獎 暗營賭博警逮25人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區中原路1間合法立案麻將館暗中經營賭博，蘆洲分局蒐證多時見時機成熟前往查緝，當場查獲負責人李男（20歲）及24名賭客，查扣10萬賭金及電動麻將桌等證物，詢後將李男依賭博罪送辦，24名賭客依社維法裁罰，並報請市府撤銷牌照。

位於蘆洲區中原路的享盈棋藝館，前年（2023年）開業並向新北市府經發局申請休閒活動場館業執照。該棋牌社創立臉書粉絲專頁，積極經營網路社群，並搭配節日辦理相關活動，只要賭客自摸相關字樣即可獲得禮品，甚至舉辦麻將大賽，前往該棋牌社賭博之賭客亦有老客戶優惠及打卡活動，店家會發放「全勤獎」禮物，吸引更多賭客前往該棋牌社進行消費。

據了解，棋藝館以每桌為單位向賭客收取場地清潔費，並詢問賭客要打多少底來發放相應籌碼牌，再由賭客每場結束後自行結算籌碼兌換現金。業者為規避賭博刑責及警方查緝，皆於棋藝館外進行兌換現金行為。

蘆洲分局延平派出所及偵查隊接獲檢舉後展開蒐證，經多日蒐證後見時機成熟，5月28日持搜索票前往查緝，當場逮捕20歲李姓負責人及24名賭客，查扣現金10萬5915元、6張電動麻將桌及12副麻將等賭具。詢後將李男依賭博罪嫌送辦，24名賭客依社維法裁罰。警方也將報請新北市府撤銷該棋藝館牌照，以淨化治安環境遏止賭博歪風。

警方將負責人及賭客共25人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將負責人及賭客共25人帶回警局。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方查獲合法立案棋藝館非法經營賭博案。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方查獲合法立案棋藝館非法經營賭博案。記者黃子騰／翻攝
警方衝進棋藝館內逮捕正在賭博的賭客。記者黃子騰／翻攝
警方衝進棋藝館內逮捕正在賭博的賭客。記者黃子騰／翻攝

麻將 賭博

延伸閱讀

蘆洲鐵皮工廠深夜人聲鼎沸 警攻堅破天九牌賭場逮48人

徐培菁公司涉賭2工程師今出庭 齊聲：公司要求刪群組對話

打造鄰里共享休憩空間 蘆洲兒七公園完工26日啟用

高雄大樓暗藏天九賭場 屋內擠32賭客因樓高跑不了

相關新聞

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

恐怖！高雄從昨天清晨到今天凌晨1時許，不到24小時內發生3件死亡車禍，4人年齡均不到30歲淪亡魂。其中2名菲籍男大生昨天...

北市翁無照追撞6車釀8傷 遭撞特斯拉車主深夜正式提告

貿易商邱姓老翁日前無照駕車在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，原僅有傷勢最重的劉姓老翁女兒向警方提告邱男涉嫌傷害罪，遭...

蘆洲麻將館打卡優惠還發全勤獎 暗營賭博警逮25人

新北市蘆洲區中原路1間合法立案麻將館暗中經營賭博，蘆洲分局蒐證多時見時機成熟前往查緝，當場查獲負責人李男（20歲）及24...

國3中寮隧道出口1轎車失控自撞竄火 駕駛噴飛躺臥車道身亡

國道3號北向378.7公里（中寮隧道出口）今天凌晨0時52分許發生自撞事故，警消到場時該輛轎車已全面燃燒，火勢撲滅後，2...

高雄夜市擺攤展示蛇、龜 被檢舉虐待動物

高雄多個夜市、市集傳出有人設攤展示蟒蛇、大鱷龜，疑似宗教作法過程，變相兜售藥品貨物，但不斷搧蛇巴掌，用手大力握著頭部，甚...

星期評論／斷腿犬餘生煎熬 陷阱悲歌何時休

台灣山林與鄉間正上演一場動物誤觸陷阱的悲劇，以新竹縣動保所為例，收容的「斷腿犬」5年內從3隻增至44隻，增長超過10倍；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。