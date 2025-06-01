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北市翁無照追撞6車釀8傷 遭撞特斯拉車主深夜正式提告

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

貿易商邱姓老翁日前無照駕車在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，原僅有傷勢最重的劉姓老翁女兒向警方提告邱男涉嫌傷害罪，遭撞的特斯拉車主李姓男子今深夜也正式提告邱男過失傷害罪，邱5月28日狀況回穩、從加護病房轉入普通病房，警方將待其出院後通知他到案調查，依法送辦。

全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱男，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱男車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方介入後確認，邱男酒測值為0，初步針對邱男無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱男提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子今晚10時許也到警所完成筆錄，正式對邱男提告過失傷害罪。

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。記者翁至成／翻攝
邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。記者翁至成／翻攝

提告 傷害罪 交通事故

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