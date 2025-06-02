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北市無照翁暴衝釀8傷轉入普通病房 出院後將送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。 記者翁至成／翻攝
邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。 記者翁至成／翻攝

七十八歲邱姓老翁日前無照駕車，在台北市追撞六車釀八傷，五月廿八日從加護病房轉入普通病房。全案目前有一名傷者家屬提告，警方表示待邱男出院，依傷害罪嫌偵辦。

律師說，民眾因此事故受損害可提告傷害，也可主張民事損害賠償，必要時可向法院聲請假扣押，確保順利獲賠。

邱翁經營日系鋼材進口公司，五月廿三日下午無照駕車行經中正區重慶南路一段，在路口碰撞二輛機車再衝撞行穿線上路人，碰撞前方汽車及公車才停下，造成連他在內六人受傷送醫，傷勢最重的是七十九歲行人劉姓老翁。

劉翁女兒日前已向警方提告，有民眾認為邱無照上路肇事造成公眾巨大損害，有公共危險罪之虞。但警方認為，邱男車輛是在碰撞後持續加速，過程中仍有意閃避路人，非刻意飆車，案發後也無逃跑行為，尚難認定涉公共危險罪。

邱翁傷勢五月廿八日回穩，轉入普通病房，警方表示，待其出院後先依傷害罪嫌進行偵詢，釐清肇責再做處理。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥說，事故被害人除申請保險給付，可對肇事駕駛主張民事損害賠償，包含醫療費用、薪資損失、勞動力減損、精神慰撫金及其他財物維修費用；也可聲請假扣押，查封財產，待判決賠償金額確定，或雙方和解，確保獲得賠償。

無照駕駛 加護病房 假扣押

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