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高雄夜市擺攤展示蛇、龜 被檢舉虐待動物

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導

高雄有業者在各地夜市流動擺攤，現場展示蟒蛇、大鱷龜，為兜售藥品，還不斷大力拍打，導致蛇和烏龜都有受傷痕跡、精神很差。記者宋原彰／翻攝
高雄有業者在各地夜市流動擺攤，現場展示蟒蛇、大鱷龜，為兜售藥品，還不斷大力拍打，導致蛇和烏龜都有受傷痕跡、精神很差。記者宋原彰／翻攝
高雄多個夜市、市集傳出有人設攤展示蟒蛇、大鱷龜，疑似宗教作法過程，變相兜售藥品貨物，但不斷搧蛇巴掌，用手大力握著頭部，甚至作勢要兩隻蛇互咬，導致蛇和烏龜有受傷痕跡，民眾憤而檢舉。

市府動保處表示，將赴現場了解動物來源，若涉虐待至嚴重傷害，最高可處7萬5千元罰鍰。

旗山夜市近日出現業者帶著蛇、大鱷龜等動物擺攤賣膏藥，起初宣稱藉由道教力量飼養「神龜」，將龜身「四腳朝天」，不斷畫符咒、燒金紙，還用大箱子蓋著烏龜。

圍觀民眾發現，大鱷龜看起來營養不良、表皮斑駁、頭頂疑似受傷，質疑是怪力亂神，涉嫌虐待動物，後來現場民眾認為太誇張，又發現業者指示變相賣東西，一哄而散。

愛護動物人士看不下去錄影存證，並在網路公開，怒批「一開始以為他們展示蛇，順道宣導愛護動物、飼養方式，結果是一連串的不尊重及虐待動物！」

其他網友回覆，岡山籃籗會及左營萬年季也看過類似攤位，出攤時間不定，很難稽查。

投訴者說，許多人看到蛇、烏龜被虐打，非常心疼難過，對業者行為不買單，但業者輪流去各地夜市擺攤，希望市府發揮公權力，讓業者不再繼續表演，動保處能安置蛇、大鱷龜。

議員黃秋媖指出，很難相信時下社會還會有人以虐待動物來吸引消費者上門，這種作法十分不可取，呼籲消費者要群起抵制。另虐待動物會涉及刑責，若情節重大，最高可罰100萬元，大家應該愛護動物。

動保處表示，本案將依據陳情人提供行為人車牌函文監理所查車主，後續也將至現場了解動物來源、狀況及是否有保育類動物；依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若是故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

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