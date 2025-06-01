高雄轎車轉彎撞紅牌重機 車頭斷掉、騎士雙手骨折送醫

陳姓男子今晚7時許駕車行經高市中正路欲左轉大埤路，未禮讓直行由劉姓男子騎乘的紅牌重機，劉男煞車不及撞上轎車，巨大撞擊力造成轎車左車頭被削掉一塊，重機車頭斷掉，劉男噴摔倒地，雙手骨折、身體多處擦挫傷被送醫搶救。

仁武警分局指出，62歲的陳姓男子今晚7時許駕駛LUXGEN轎車行經鳥松區中正路欲左轉大埤路，當時直行的紅牌重機騎士劉姓男子（27歲）見狀煞車不及，當場撞上轎車，噴飛在地。

事故發生當下巨大撞擊力，造成LUXGEN轎車左側車頭引擎蓋鈑金被削去一塊，露出引擎，劉男的紅牌重機車頭斷裂和車身分離，零件散落一地；路過人車協助報案。

警消趕抵現場，救護員發現劉男尚有意識、身體多處擦挫傷且雙手抬不起來，經送醫後，院方發現劉雙手骨折，緊急送往開刀房手術。

駕車的陳男僅受輕傷，警方先對陳施以酒測，酒測值為0，騎士劉男因手術中，有無喝酒尚待釐清。