不滿對方腿張太開被碰到…北捷2男客大打出手遭警帶回 雙方互告傷害
北捷中和新蘆線列車今天晚間發生2男乘客口角互毆事件，起因疑為雙方比鄰而坐時不滿腿部觸碰所致，事發時其他乘客見狀都閃避，警方獲報到場將2人帶回，雙方互提傷害告訴。
有網友晚間在社群平台Threads（脆）發文表示，台北捷運中和新蘆線一輛列車今天晚間7時許行經古亭至東門站之間時，突然有一群乘客從其他車廂狂奔過來，疑因躲避乘客打架事件。
台北市警方晚間7時4分獲報，指稱北捷古亭站有乘客肢體糾紛事件。獲報後，立即派員到場處理，經了解為許姓男子（47歲）、王姓男子（28歲）比鄰而坐時，王男疑雙腿較開、許男不滿腿部遭碰觸而質問，雙方隨即起口角，進而引發肢體衝突。
警方到場後立即隔開許男、王男2人，並告知相關權利，後續帶回台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所處理，雙方互提傷害告訴。
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