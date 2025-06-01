快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

氣象署地磁擾動特報「持續51小時」 極光活動最低發生在磁緯45度

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

不滿對方腿張太開被碰到…北捷2男客大打出手遭警帶回 雙方互告傷害

中央社／ 台北1日電

北捷中和新蘆線列車今天晚間發生2男乘客口角互毆事件，起因疑為雙方比鄰而坐時不滿腿部觸碰所致，事發時其他乘客見狀都閃避，警方獲報到場將2人帶回，雙方互提傷害告訴。

有網友晚間在社群平台Threads（脆）發文表示，台北捷運中和新蘆線一輛列車今天晚間7時許行經古亭至東門站之間時，突然有一群乘客從其他車廂狂奔過來，疑因躲避乘客打架事件。

台北市警方晚間7時4分獲報，指稱北捷古亭站有乘客肢體糾紛事件。獲報後，立即派員到場處理，經了解為許姓男子（47歲）、王姓男子（28歲）比鄰而坐時，王男疑雙腿較開、許男不滿腿部遭碰觸而質問，雙方隨即起口角，進而引發肢體衝突

警方到場後立即隔開許男、王男2人，並告知相關權利，後續帶回台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所處理，雙方互提傷害告訴。

北捷中和新蘆線列車今天晚間發生2男乘客口角互毆事件，起因疑為雙方比鄰而坐時不滿腿部觸碰所致，事發時其他乘客見狀都閃避，警方獲報到場將2人帶回，雙方互提傷害告訴。圖為聯合報資料照，非新聞當事人。記者曾原信／攝影
北捷中和新蘆線列車今天晚間發生2男乘客口角互毆事件，起因疑為雙方比鄰而坐時不滿腿部觸碰所致，事發時其他乘客見狀都閃避，警方獲報到場將2人帶回，雙方互提傷害告訴。圖為聯合報資料照，非新聞當事人。記者曾原信／攝影

衝突 社群 台北捷運 中和新蘆線

延伸閱讀

等了2年！北捷中山站一號出口正式啟用 觀景台工程進入收尾

北捷中山站「1號出口」正式開放 雙向電扶梯同步啟用

北捷電扶梯禁止走動講不聽！網推日本「絕招」：比宣導100年好用

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

相關新聞

新莊海砂屋天花板突崩塌 2學童閃躲不及遭砸見血

新北市新莊區1戶海砂屋天花板昨天下午突然崩塌，水泥石塊掉落砸中13歲少年及11歲女童，導致少年背部右小腿擦挫傷、女童頭部...

與孕婦車禍相撞！他不滿救護車先送孕婦 稱傷勢加劇提告國賠

張姓男子騎車與懷孕35周孕婦機車相撞，不滿消防局未立即派遣二輛救護車，僅先派一輛，且先送孕婦就醫，之後才派第二輛，提出國...

自家屋頂刷油漆 70歲翁遲未下樓…妻請鄰查看驚見他倒地無呼吸

李姓男子今午在自家2樓屋頂外漆油漆遲未下樓，妻子發覺異狀請鄰居協助查看，驚見李男倒臥屋頂無呼吸心跳，送醫後放棄急救死亡，...

老翁被嫌機車排氣太臭涉嫌揮刀 被害人頸中1刀險喪命

72歲游姓老翁昨天騎機車在苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路段，疑因其機車排氣太臭，遭楊姓男子攔下，竟涉嫌持刀追砍楊男後逃逸，...

他被按喇叭直接停車道下車理論 挨罰2萬4害車主被扣牌

陳姓男子開車準備右轉時，後方車輛快速靠近長按喇叭示警，陳直接停車，下車喝罵，後車持畫面檢舉；警方分別對陳及車主開出240...

新莊海砂屋釀意外 都更處盼居民主動鑑定、加速更新

新北新莊中港里一戶民宅天花板昨晚間突崩，砸傷13歲男童、11歲女童，所幸2人送醫後意識清楚，無生命危險。當地是屋齡30多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。