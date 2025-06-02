星期評論／斷腿犬餘生煎熬 陷阱悲歌何時休

新竹縣動保所內44隻三腳狗，牠們多因誤觸山豬吊失去肢體，卻因殘疾而無人問津，一輩子住在收容所。記者郭政芬／攝影

台灣山林與鄉間正上演一場動物誤觸陷阱的悲劇，以新竹縣動保所為例，收容的「斷腿犬」5年內從3隻增至44隻，增長超過10倍；苗栗與彰化等地亦有類似情況。這些傷殘動物因身體缺陷認養率極低，常在收容所內度過餘生，形成「只進不出」的困境。

悲劇源於非法陷阱的濫用，包括早已禁用的捕獸鋏與未全面禁止的山豬吊。動物誤觸後常因肢體壞死需截肢，甚至在劇痛中咬斷肢體求生。有些狗失去兩條前腿，僅能如「袋鼠」般行動，餘生在行動不便與持續疼痛中煎熬。

此外，收容所因高昂的醫療費用與特殊照護需求面臨嚴峻挑戰。1隻斷腿犬的截肢手術與醫療費約3萬元，竹縣動保所僅今年第1季即已耗費20多萬元，預估9月預算就會用罄。傷殘動物易遭欺凌且對人類產生戒心，特殊需求增加收容所的負擔，也需更多專業人力與資源支持。

捕獸鋏已禁用多年，但因海關查緝不易、民間仍有流通；山豬吊雖基於防範危害或原住民族傳統文化無法禁用，但實務卻發現陷阱多設置於人煙罕至的偏僻山林或私人領域，加上違法者聲稱用於保護農作物，查緝與開罰執行困難重重。有動保人士指出，在無農作物區域甚至保育區內發現大量陷阱，設陷阱恐非僅為農損防治。

儘管民間力量投入移除陷阱與救援，但實際上數量龐大、查緝不易，成效有限。雖然野生動物保育法允許防範農損使用陷阱，但政府應思考加強管理、建立制度，以平衡農業需求與動物福利，同時投入資源強化收容所的醫療與照護能力，確保收容所為傷殘動物提供緊急救治與長期照護。

這些誤入陷阱截肢的斷腿犬，因外表殘缺幾乎得不到認養人關愛眼神，終日在收容所悲鳴，處境堪憐。

政府也應設法建立與愛心狗園、中途之家合作機制，或評估義肢與輪椅等輔具的應用可能性，並提供認養人必要的指導與支援，讓這些傷殘動物也有機會踏出收容所，邁向重生。