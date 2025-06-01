新莊2童遭天花板砸傷…非都區海砂屋無容積獎勵 新北促中央另闢途徑助重建

新北市新莊日前發生海砂屋天花板崩塌砸傷兩名孩童事件，喚起各界對危樓重建的關注。新北市工務局長馮兆麟表示，目前全市已有150件海砂屋經核備，其中5件位於非都市計畫範圍，盼中央能在後續會議中討論研議，為非都區域的海砂屋另闢誘因機制，補足政策斷層。

馮兆麟指出，這5件非都計畫區的海砂屋中，有4件為透天獨棟獨院住宅，1件為位於淡水的集合住宅，此案目前已申請市府拆除補助並積極籌備重建。

馮兆麟表示，雖然非都市計畫範圍內無法適用都更或危老的容積獎勵，但相關拆除補助仍比照辦理，若民眾是基於安全考量仍願意拆除重建，市府將全力協助。

至於制度面的不足，馮兆麟表示會在後續相關會議中討論，為非都地區的海砂屋另闢獎勵途徑，讓重建更具誘因。