影／場面混亂！蘭城新月百貨2女衝突互呼巴掌 咆哮女還動手毆保全

宜蘭蘭城新月廣場爆發2女子肢體衝突，互打耳光、踹踢屁股，紅衣女咆哮「妳欠扁」，上前打了對方一巴掌，黑衣女不甘示弱，怒喊「過分」回擊一記札實的巴掌，旁邊男子大喊「不要動手」，場面混亂；紅衣女遭保安制伏時，還動手打保全，網友留言「這女的超派」。

端午連假的百貨公司人潮相當多，衝突發生在昨天傍晚，有人錄下互呼巴掌的影門po上網「爆料公社公開版」，吸引大批網友留言「賞巴掌賞到很專業！」、「建議去國外參加比呼巴掌比賽」、「沒有白白挨打，真的值得學習」。

另有網友目擊， 保全制止紅衣女子時，紅衣女竟然也給保全兩巴掌，保全出手給她兩拳後壓制在地上。警方今天表示，把涉嫌攻擊他人的女子實施保護管束，通知家人領回。

據了解，身穿紅衣女子昨天傍晚在新月廣場1樓櫃位大吼大叫，呼喊「不要再殺生」、「保護動物」等言論；黑衣女子路過時看她一眼，要紅衣女不要再說，卻遭攻擊打臉，紅衣女邊打邊說「妳欠扁喔」，黑衣女怒喊「妳太過分了」回擊札實的巴掌。

衝突過程中，紅衣女又踹踢黑衣女子的屁股，步伐不穩且不斷咆哮，黑衣女倒是老神在在，再回擊一個巴掌。旁邊一名男子見狀，大喊「不要再動手」，但男子雙手抱胸並未制止，男子的妻子在旁呼叫「xx過來啦！」場面相當混亂。

櫃姐沒人敢靠近，通知保全及向宜蘭分局報案，保全到場時，紅衣女還動手呼了保全巴掌。警方請這名女子「冷靜」，女子回嗆「這件事不應該太冷靜」，「他們對動物很暴力，怎麼可以冷靜」。

網友驚爆，其實聽說這名紅衣女子是鬧事常客，之前也曾經與櫃姐起過衝突，這回竟是上演掌摑大戰。警方對其實施保護管束，通知家屬把人帶回，進一步釐清事發原因。