快訊

以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

水氣一波波靠近 南台灣首當其衝！三縣市留意雷陣雨至深夜

聽新聞
0:00 / 0:00

狠心虐貓還拍影片PO網…25歲憲兵營區遭逮 辯「被貓抓傷才動手」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

昨天（5月31日）才退役的25歲憲兵志願役林男，涉嫌虐寵物貓還將施虐過程拍下PO網。影片被上傳社群平台後引發網友怒火，樹林警方昨天前往林男服役營區，待他辦理退伍離營後將他帶回警局，林男坦承有虐貓行為，詢後被依動保法送辦。

有網友在Dcard發文並上傳1段影片，從畫面中發現1名男子強捏貓頸部，還將貓咪頭部重擊牆壁，過程還發出詭異嗤笑聲，影片曝光後引發網友怒火。發文者透露，虐貓的林男之前曾養貓，但貓咪去年底離世，林男近期又養了相同品種的貓咪，不料竟會做出虐貓行為。發文者還指出，「平常蠻憨厚的，我完全不知道他是會做出這種事情的人」。

樹林警方及新北動保處獲報循線調查，發現涉嫌虐貓的是1名25歲憲兵現役軍人林男。樹林分局三多派出所警員昨天（5月31日）凌晨前往林男位於樹林住處查訪無人應門，經追查發現林男將於5月31日退伍，隨即前往林男服役營區，待他辦理退伍手續離營後當場將他逮捕帶回警局。

林男警詢時坦承虐貓及上傳虐貓影片，辯稱因貓咪咬家裡木櫃導致物品毀損，他制止貓咪時遭貓爪抓傷，一時情緒失控才會虐貓。而影片中受虐貓咪已於今年2月時因車禍撞擊死亡，並非遭虐傷致死，貓屍交由動物醫院協助處理。警詢後將林男依違反動保法函送法辦。

警方將林男帶回偵辦。記者黃子騰／翻攝
警方將林男帶回偵辦。記者黃子騰／翻攝
林姓憲兵殘忍虐貓還自拍PO網。圖／翻攝自Dcard
林姓憲兵殘忍虐貓還自拍PO網。圖／翻攝自Dcard

貓咪 虐貓 憲兵 影片 動保法

延伸閱讀

軍人涉虐貓遭函送 新北動保處：家中貓狗安置收容

剛退役男子涉虐貓致死 警赴營區外逮人函送檢方

軍人自拍虐貓影片引眾怒 新北動保處：行為人已到案將懲處

新北1局長手機遭拍千張超萌照 衝破6千讚驚喊「你們不要太過分」

相關新聞

新莊海砂屋天花板突崩塌 2學童閃躲不及遭砸見血

新北市新莊區1戶海砂屋天花板昨天下午突然崩塌，水泥石塊掉落砸中13歲少年及11歲女童，導致少年背部右小腿擦挫傷、女童頭部...

老翁被嫌機車排氣太臭涉嫌揮刀 被害人頸中1刀險喪命

72歲游姓老翁昨天騎機車在苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路段，疑因其機車排氣太臭，遭楊姓男子攔下，竟涉嫌持刀追砍楊男後逃逸，...

他被按喇叭直接停車道下車理論 挨罰2萬4害車主被扣牌

陳姓男子開車準備右轉時，後方車輛快速靠近長按喇叭示警，陳直接停車，下車喝罵，後車持畫面檢舉；警方分別對陳及車主開出240...

新莊海砂屋釀意外 都更處盼居民主動鑑定、加速更新

新北新莊中港里一戶民宅天花板昨晚間突崩，砸傷13歲男童、11歲女童，所幸2人送醫後意識清楚，無生命危險。當地是屋齡30多...

70歲翁漆油漆遲未下樓 妻請鄰查看驚見他倒地無呼吸

李姓男子今午在自家2樓屋頂外漆油漆遲未下樓，妻子發覺異狀請鄰居協助查看，驚見李男倒臥屋頂無呼吸心跳，送醫後放棄急救死亡，...

影／場面混亂！蘭城新月百貨2女衝突互呼巴掌 咆哮女還動手毆保全

宜蘭蘭城新月廣場爆發2女子肢體衝突，互打耳光、踹踢屁股，紅衣女咆哮「妳欠扁」，上前打了對方一巴掌，黑衣女不甘示弱，怒喊「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。