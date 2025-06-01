狠心虐貓還拍影片PO網…25歲憲兵營區遭逮 辯「被貓抓傷才動手」

昨天（5月31日）才退役的25歲憲兵志願役林男，涉嫌虐寵物貓還將施虐過程拍下PO網。影片被上傳社群平台後引發網友怒火，樹林警方昨天前往林男服役營區，待他辦理退伍離營後將他帶回警局，林男坦承有虐貓行為，詢後被依動保法送辦。

有網友在Dcard發文並上傳1段影片，從畫面中發現1名男子強捏貓頸部，還將貓咪頭部重擊牆壁，過程還發出詭異嗤笑聲，影片曝光後引發網友怒火。發文者透露，虐貓的林男之前曾養貓，但貓咪去年底離世，林男近期又養了相同品種的貓咪，不料竟會做出虐貓行為。發文者還指出，「平常蠻憨厚的，我完全不知道他是會做出這種事情的人」。

樹林警方及新北動保處獲報循線調查，發現涉嫌虐貓的是1名25歲憲兵現役軍人林男。樹林分局三多派出所警員昨天（5月31日）凌晨前往林男位於樹林住處查訪無人應門，經追查發現林男將於5月31日退伍，隨即前往林男服役營區，待他辦理退伍手續離營後當場將他逮捕帶回警局。

林男警詢時坦承虐貓及上傳虐貓影片，辯稱因貓咪咬家裡木櫃導致物品毀損，他制止貓咪時遭貓爪抓傷，一時情緒失控才會虐貓。而影片中受虐貓咪已於今年2月時因車禍撞擊死亡，並非遭虐傷致死，貓屍交由動物醫院協助處理。警詢後將林男依違反動保法函送法辦。