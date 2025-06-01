疑流浪漢遭醉漢當街毆打…民眾拍下轟「吵死人」 壢警出手了
桃園市中壢區福州一街日前有2名黑衣人疑似在附近店家喝酒結束後，不明原因當街毆打另名男子，不僅將對方拖到路邊狂揍，還拿雨傘攻擊對方，附近住戶發現後，將過程錄下來，上傳到臉書並怒轟，「不要喝了點馬尿就在路邊打人！！ 吵死人了！」其他網友則指稱，被毆打的男子疑似是附近的流浪漢。對此，中壢警分局回應，將調閱監視器釐清案情，全案依法偵辦。
原PO發文提到，這兩名黑衣人是附近串燒店的客人，希望店家可以管好，不要喝了酒就亂打人，還吵到附近住戶。有網友留言說，「我覺得店家是來做生意的，店內跟店外都沒辦法管，也沒有法律規定要管，最多就是幫忙報警（如果有看到的話）」原PO則回應，他也只是希望店家若有看到能約束一下，免得讓店面成了治安熱點。
對此，中福派出所所長許凱翔說明，有關社群網路上男子遭毆打之影片，警方尚未接獲報案，目前已主動查訪並擴大調閱監視器釐清案情，後續依法辦理。
據其他網友提及，被打的男子疑似是名街友，經常出沒在威尼斯影城附近、會在中壢夜市翻找垃圾桶的食物。究竟打人的黑衣人、被打的人身份為何，都有待警方進一步調查釐清。
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本文章來自《桃園電子報》。原文：疑流浪漢遭醉漢當街毆打 壢警出手了
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