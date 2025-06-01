不滿被罷團拉連署…台中司機持安全帽作勢打人 事後願道歉：理念不同

台中市罷免立委顏寬恒團體昨天在霧峰區一家超市前設連署站時，遭到一名男子持安全帽上前叫囂，還作勢要打人，威脅罷團人員離開，但在罷團人員告知「你這樣已違法了」，並堅持不退，該名男子才離開。霧峰警分局今天表示，該名男子昨晚已到派出所說明，表示只是理念不同，並無惡意，並願意道歉，罷團則尚未對此提告。

據了解，該名男子姓林，年約60多歲，剃著小平頭，住附近的人認識他，職業是司機，跟顏寬恒方面並無關係。林男說，昨天經過該處連署站，罷團人員要他連署，他認為這種活動不好，應該去做一些更有意義的事，心頭一時氣憤才會口出惡言，但純粹只是抒發情緒，並無惡意。