不滿被罷團拉連署…台中司機持安全帽作勢打人 事後願道歉：理念不同
台中市罷免立委顏寬恒團體昨天在霧峰區一家超市前設連署站時，遭到一名男子持安全帽上前叫囂，還作勢要打人，威脅罷團人員離開，但在罷團人員告知「你這樣已違法了」，並堅持不退，該名男子才離開。霧峰警分局今天表示，該名男子昨晚已到派出所說明，表示只是理念不同，並無惡意，並願意道歉，罷團則尚未對此提告。
據了解，該名男子姓林，年約60多歲，剃著小平頭，住附近的人認識他，職業是司機，跟顏寬恒方面並無關係。林男說，昨天經過該處連署站，罷團人員要他連署，他認為這種活動不好，應該去做一些更有意義的事，心頭一時氣憤才會口出惡言，但純粹只是抒發情緒，並無惡意。
警方說，男子當時罵髒話，還威脅罷團人員離開，行為疑有觸法，但罷團人員目前並未提告，警方則僅掌握該名男子身分，並未有進一步動作。
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