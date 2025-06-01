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新北海砂屋砸傷人掀都更牛步惹怨 專家籲強制檢測、加速公辦介入

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童，所幸兩人經送醫無生命危險，現已出院。專家直言，為了住戶安全，政府有必要對高風險建物強制檢測，別讓民眾繼續住在「可能隨時出事」的房子裡。

新北市工務局表示，涉事民宅早在107年即核備為海砂屋，且經鑑定已達停止使用標準，依規定應於今年7月10日前停止營業使用，住宅部分則須於10月10日前停止使用。工務局強調，若屆期仍未遷出，將依法開罰並限期改善，列管追蹤、督促社區加速更新重建。

根據新北市都更處提供數據，現行全市「核備」海砂屋共150案，其中72案已進入更新或重建階段，另78案正由社區自行整合，或接受住都中心輔導。不過，都更處也坦言，儘管政府提供免費檢測與挺安全方案，許多屋主因擔憂影響房價或陷入遷居成本考量，遲遲不願檢測，使得風險屋無法即時納管。

政治大學地政系教授孫振義指出，海砂屋問題糾結在住戶心態與制度限制，一來因混凝土劣化狀況常分布不均，住戶感知不同，二來則是「檢了怕房價跌，不檢又怕沒命」，長期陷入矛盾。他呼籲政府應積極推動公辦都更，並為住戶提供貸款輔導與臨時安置空間，以安撫對更新後「無家可歸」的恐懼。

「如果只是等共識，危樓永遠無法更新，」孫振義直言，針對具風險建物應更強勢盤點，必要時以政策手段強制介入，否則市民只能繼續住在「不知道什麼時候會垮」的危屋內。

建築師公會理事長汪俊男也指出，海砂屋多出現在1981至1989年間所建，當時缺乏相關標準與檢測制度，造成氯離子混入水泥導致鋼筋腐蝕。他呼籲政府應立專法，針對高風險年份建物強制檢測，並規劃具體時程與執行策略。他直言：「這種建物不能補強，只能拆除重建，但目前都更法仍需過半同意門檻，極易卡關。」

汪俊男補充，市面交易資訊不透明亦是一大問題，許多民眾購屋時根本不知屋況，有落入資訊不對等的風險。他建議，未來應設立強制揭露制度，提升市場透明度，也能促進更新共識。

新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區中港里昨天發生一起危樓砸傷學童事件，一戶民宅天花板無預警崩塌，砸傷家中13歲男童與11歲女童。圖／新北市都更處提供

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