老翁被嫌機車排氣太臭涉嫌揮刀 被害人頸中1刀險喪命

72歲游姓老翁昨天騎機車在苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路段，疑因其機車排氣太臭，遭楊姓男子攔下，竟涉嫌持刀追砍楊男後逃逸，其中1刀刺中頸部血流如注，送醫救回生命，警方循線拘捕游到案，依殺人未遂罪嫌偵辦。

苗栗縣警察局大湖分局昨天上午9點多挼獲報案，124線獅潭鄉仙山路段，處發生行車糾紛，黑衣男子持刀追砍另一名橘衣男子，警方獲報火速趕往現場，楊姓男子（60歲）頸部鮮血直流，消防局救護車將楊緊急送醫，楊左頸、左臉、左小臂各中1刀，緊急送醫無大礙。

游姓老翁行凶後，持續騎乘機車一路往北至苗栗縣與新竹縣交界處棄置機車，搭車返回苗栗縣頭份市住處，大湖分局專案小組循線鎖定，報請苗栗地檢署檢察官指揮辦，昨天下午3點時半拘提游到案。