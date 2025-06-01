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老翁被嫌機車排氣太臭涉嫌揮刀 被害人頸中1刀險喪命
72歲游姓老翁昨天騎機車在苗栗縣道124線獅潭鄉仙山路段，疑因其機車排氣太臭，遭楊姓男子攔下，竟涉嫌持刀追砍楊男後逃逸，其中1刀刺中頸部血流如注，送醫救回生命，警方循線拘捕游到案，依殺人未遂罪嫌偵辦。
苗栗縣警察局大湖分局昨天上午9點多挼獲報案，124線獅潭鄉仙山路段，處發生行車糾紛，黑衣男子持刀追砍另一名橘衣男子，警方獲報火速趕往現場，楊姓男子（60歲）頸部鮮血直流，消防局救護車將楊緊急送醫，楊左頸、左臉、左小臂各中1刀，緊急送醫無大礙。
游姓老翁行凶後，持續騎乘機車一路往北至苗栗縣與新竹縣交界處棄置機車，搭車返回苗栗縣頭份市住處，大湖分局專案小組循線鎖定，報請苗栗地檢署檢察官指揮辦，昨天下午3點時半拘提游到案。
警方初步調查，游、楊騎機車，楊攔下游抱怨游的機車排氣太臭，兩人因此起衝突，游涉嫌持刀追砍楊後逃逸，凶器已不知去向，全案依殺人未遂偵辦，大湖警察分局長黃文智呼籲，暴力不能解決問題，請民眾遇到糾紛應保持理性，冷靜應對，並尋求正當管道解決問題，切勿逞一時之快而做出違法行為，若糾紛難以平息，務必撥打110 報案專線請警方到場維持秩序，以避免滋生事端，同時維護民眾人身安全。
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