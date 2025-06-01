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影／不滿唱歌太大聲…2醉男信義商圈鬥毆 路人以為街頭表演

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

洪姓、黃姓男子昨晚在台北市信義區商圈街頭鬥毆，被民眾拍攝影片上傳網路戲稱「以為是街頭表演」，警方調查雙方不認識，酒後因故起衝突，均帶回依社會秩序維護法函送。

警方調查，46歲洪姓男子昨晚8時許坐在北市松高路新光三越A4館旁唱歌，44歲黃姓男子酒後行經認為洪唱歌太大聲，上前質問，雙方起口角互毆；員警獲報到場檢視兩人未受傷，調閱監視器確認均動手，帶回信義警分局三張犁派出所詢問後函送。

這起衝突引發民眾圍觀，有人拍下過程上傳Threads，戲稱「以為是街頭表演，一直到看到警察才知道不是，這個走位不錯」，網友留言說「過去丟錢了」、「大家都在等看表演，結果就結束了」、「身為經常路過信義商圈的周邊居民，這是看過觀眾數最多的街頭表演。內容非常創意、前衛、獨特，難怪吸引了大批觀眾」、「要打之前的走位方式，剛看以為是演戲」。

洪姓、黃姓男子昨晚在台北市信義區商圈街頭鬥毆，警方均帶回依社會秩序維護法函送。記者李奕昕／翻攝
洪姓、黃姓男子昨晚在台北市信義區商圈街頭鬥毆，警方均帶回依社會秩序維護法函送。記者李奕昕／翻攝

觀眾 衝突 上傳

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