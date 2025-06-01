影／不滿唱歌太大聲…2醉男信義商圈鬥毆 路人以為街頭表演

洪姓、黃姓男子昨晚在台北市信義區商圈街頭鬥毆，被民眾拍攝影片上傳網路戲稱「以為是街頭表演」，警方調查雙方不認識，酒後因故起衝突，均帶回依社會秩序維護法函送。

警方調查，46歲洪姓男子昨晚8時許坐在北市松高路新光三越A4館旁唱歌，44歲黃姓男子酒後行經認為洪唱歌太大聲，上前質問，雙方起口角互毆；員警獲報到場檢視兩人未受傷，調閱監視器確認均動手，帶回信義警分局三張犁派出所詢問後函送。