他被按喇叭直接停車道下車理論 挨罰2萬4害車主被扣牌

陳姓男子開車準備右轉時，後方車輛快速靠近長按喇叭示警，陳直接停車，下車喝罵，後車持畫面檢舉；警方分別對陳及車主開出24000元罰單、應參加道路交通安全講習，以及吊扣汽車牌照6個月，陳不服提告，法院認定裁罰無誤，判決駁回告訴。

判決書指出，陳姓男子去年2月上午9時許開車行經台南市善化區道路準備右轉，因被後方轎車長按喇叭，他突然將車停下，導致後車差點撞上；隨後陳下車大聲喝罵，事後遭後車檢舉「非遇突發狀況，在車道中暫停」、「非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停（處車主）」。

警方分別對陳及車主開出24000元罰單、並應參加道路交通安全講習，以及吊扣汽車牌照6個月；陳及車主不服，向交通局申訴未果，再向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟。陳主張，是因為後車按喇叭，他以為發生事故才下車查看，並非無故停車。

陳表示，他與檢舉人車輛保持安全距離，右轉停車前也有使用方向燈，是檢舉人車輛車速過快，質疑是檢舉人違法，請求撤銷罰單。

交通局指出，陳姓男子聽聞喇叭聲，煞車燈突然亮起，致檢舉人車輛險些撞上，陳隨即下車大聲喝罵；陳的前方並無任何突發路況發生，亦未見其他車輛或障礙物停於陳的車輛前，陳驟然煞車暫停行為，足以導致後車因煞車不及撞上。

交通局認為，陳的行為亦影響該路段往來人車通行安全及順暢，難認符合突發狀況而需減速煞停免責情形；至於檢舉人是否有車速過快等違規，涉及舉發及處罰機關另案調查舉發及裁罰範疇，與陳的違規行為成立與否並無影響。

法院表示，汽車駕駛人「遇突發狀況」，如前方有車禍發生、道路塌陷、車輛惡意危險駕駛行為或巨大貨物突然掉落路面、惡烈天候情況等其它緊急突發狀況，而不得不驟然減速、煞車或於車道中暫停時，始符合例外不予處罰。

法院檢視檢舉影像，認為陳在路口減速行駛致煞車燈亮啟，並開啟右側方向燈準備右轉，此時檢舉人車輛快速靠近因而長鳴喇叭示警，陳便將汽車停在機車道處，下車與檢舉人理論；此時，陳的車輛前方並無任何突發路況發生，亦未見其他車輛或障礙物停於前方。