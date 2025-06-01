新莊海砂屋釀意外 都更處盼居民主動鑑定、加速更新

新北新莊中港里一戶民宅天花板昨晚間突崩，砸傷13歲男童、11歲女童，所幸2人送醫後意識清楚，無生命危險。當地是屋齡30多年的海砂屋，地方盼市府、屋主加速都更腳步，避免憾事重演。

據了解，崩塌天花板為混凝土材質，碎塊砸落後現場一片狼藉，鄰里人心惶惶。有民眾坦言，社區內多處建物為老舊海砂屋，目前正在等待都更，希望能加速推動。

新北市工務局表示，接獲通報後第一時間即派員聯同土木技師進場勘查，協助屋主確認建物結構安全，並提供修繕建議。該社區更新案已於去年12月17日審議通過，市府正加速辦理核定作業，將儘速協助社區啟動重建程序。

中港里里長高中傑證實，確實有民宅天花板崩落導致兩名學童受傷，但考量個資隱私，不便透露住戶細節。他表示，這起意外凸顯海砂屋潛在危險性，「如果當時運氣不好，恐怕就是一起重大傷亡事故」

新北市都更處表示，該案待更新事業計畫完成核定，即可進入實施階段。針對海砂屋，市府有提供免費檢測服務，但多數民眾擔憂房價受影響而不去申請檢測，導致實際掌握情況有限。

都更處坦言，海砂屋若未送件申請或接受鑑定，市府也難以主動介入強制處理，呼籲住戶應理性面對安全風險。

新北市都更處表示，自108年起市府大力推動都更三箭政策，以多元都更方式協助老舊、危險社區重建及整建維護，至今已核准逾1100案，是過去20年來的7.5倍，市民有愈來愈重視自身居住環境，逐漸養成都更觀念。