影／羅東夜市轎車逆向行駛 正義外送哥機車強勢逼退畫面曝

端午節連續假期，宜蘭羅東夜市附近人多車多，一輛轎車出現在禁止通行路段，還逆向行駛，前方一位外送員原本可以騎車從路旁通過，但他選擇擋在轎車正前方，以行動告知「這裡不能走」，雙方僵持10分鐘，外送員拿出手機拍下轎車逆向，最後逼退轎車，網友大讚外送員是「正義哥」。

這段「黑羊白羊」不讓路的真實版出現在羅東鎮民權路，當地因為緊鄰羅東夜市，管制轎車只能從一端的路口進入單向通行；但是30日晚上將近7時，民權路另一頭的車道出現一輛黑色轎車開進來違規行駛，所有人車見狀避開，交通動線一度打結，民眾圍觀議論「怎麼有車子開進來？」

就在轎車前方來了一位騎機車的外送員，這名男子原本可以從轎車旁邊通過，但他選擇就擋在轎車前面，讓對方無法前進，轎車駕駛起初也無意後退，雙方「你不動、我不動」，就這樣在人車擁擠的路段僵持不下。

路旁有間理髮店，客人見狀好奇想要看到最後結果，要求設計師移到騎樓一邊剪髮一邊「看戲」，嬉笑怒罵觀看轎車與機車還要僵持多久。