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影／羅東夜市轎車逆向行駛 正義外送哥機車強勢逼退畫面曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

端午節連續假期，宜蘭羅東夜市附近人多車多，一輛轎車出現在禁止通行路段，還逆向行駛，前方一位外送員原本可以騎車從路旁通過，但他選擇擋在轎車正前方，以行動告知「這裡不能走」，雙方僵持10分鐘，外送員拿出手機拍下轎車逆向，最後逼退轎車，網友大讚外送員是「正義哥」。

這段「黑羊白羊」不讓路的真實版出現在羅東鎮民權路，當地因為緊鄰羅東夜市，管制轎車只能從一端的路口進入單向通行；但是30日晚上將近7時，民權路另一頭的車道出現一輛黑色轎車開進來違規行駛，所有人車見狀避開，交通動線一度打結，民眾圍觀議論「怎麼有車子開進來？」

就在轎車前方來了一位騎機車的外送員，這名男子原本可以從轎車旁邊通過，但他選擇就擋在轎車前面，讓對方無法前進，轎車駕駛起初也無意後退，雙方「你不動、我不動」，就這樣在人車擁擠的路段僵持不下。

路旁有間理髮店，客人見狀好奇想要看到最後結果，要求設計師移到騎樓一邊剪髮一邊「看戲」，嬉笑怒罵觀看轎車與機車還要僵持多久。

外送員以手機拍下轎車違規開在禁行路段，民眾也開始錄影，終於把轎車一步步逼退。此時羅東分局員警趕到處理，警方表示，民權路的一頭是純精路口、另一頭是興東路口，轎車不能從純精路開進去，但可以從興東路口開進去，這輛違規車從純精路駛入，行駛禁行路段，危害交通安全，將依道路交通管理處罰條例，開罰行為人900以上、1800元以下罰款。

「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供
「正義外送哥」擋在逆向行駛的轎車前方，最後成功逼退轎車，警方也讓轎車的違規駕駛吃下罰單。圖／民眾提供

羅東 夜市 外送員

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