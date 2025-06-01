影／熱炒店遺失整箱蒜頭 警逮7旬失智翁...贓物全都大方送親友

桃園市觀音區一間戶外串燒熱炒店昨上午營業前發現店內遺失一大箱大蒜，業者調閱監視器發現是一名老翁趁店家未營業時進入廚房置物區內，未經同意直接將整箱大蒜抱走，事後還全數分送親友。警方獲報後查獲涉案的70歲李姓老翁，依竊盜罪嫌移送法辦。

串燒業者昨將監視器PO在臉書粉專，發文表示「您沒經過我們同意抱走我們整箱的蒜頭…麻煩認識的人請告知，我們認得您！麻煩請您出面處理！不然我們將上警局提告」，業者還說，「我們小本生意還有3個小朋友要養…不知您有什麼特殊需求有如此行為？」相當不滿。

畫面不光後引發網友議論，紛紛表示「報警了嗎？」「一定要報警，不然他一定會食髓知味」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。而店家後續更新進度，警方聯繫上老翁的女兒表示老父親有失智證明，但抱走的大蒜已經被爸爸分送給親朋好友，令業者相當無奈。