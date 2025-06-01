快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

聽新聞
0:00 / 0:00

影／熱炒店遺失整箱蒜頭 警逮7旬失智翁...贓物全都大方送親友

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一間戶外串燒熱炒店昨上午營業前發現店內遺失一大箱大蒜，業者調閱監視器發現是一名老翁趁店家未營業時進入廚房置物區內，未經同意直接將整箱大蒜抱走，事後還全數分送親友。警方獲報後查獲涉案的70歲李姓老翁，依竊盜罪嫌移送法辦。

串燒業者昨將監視器PO在臉書粉專，發文表示「您沒經過我們同意抱走我們整箱的蒜頭…麻煩認識的人請告知，我們認得您！麻煩請您出面處理！不然我們將上警局提告」，業者還說，「我們小本生意還有3個小朋友要養…不知您有什麼特殊需求有如此行為？」相當不滿。

畫面不光後引發網友議論，紛紛表示「報警了嗎？」「一定要報警，不然他一定會食髓知味」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。而店家後續更新進度，警方聯繫上老翁的女兒表示老父親有失智證明，但抱走的大蒜已經被爸爸分送給親朋好友，令業者相當無奈。

對此大園分局草漯派出所副所長陳盈帆表示，警方於昨上午7時許接獲報案，有店家攤位上的蒜頭整箱被搬走，案經調閱監視器，循線查獲到涉案的70歲李姓老翁，警詢後依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。

桃園市觀音區一間戶外串燒熱炒店昨上午營業前發現店內遺失一大箱大蒜，業者調閱監視器發現是一名老翁趁店家未營業時進入廚房置物區內，未經同意直接將整箱大蒜抱走。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一間戶外串燒熱炒店昨上午營業前發現店內遺失一大箱大蒜，業者調閱監視器發現是一名老翁趁店家未營業時進入廚房置物區內，未經同意直接將整箱大蒜抱走。記者周嘉茹／翻攝
大園警方聯繫上偷大蒜老翁的女兒，表示老父親有失智證明，但抱走的大蒜已經被爸爸分送給親朋好友，令業者相當無奈。記者周嘉茹／翻攝
大園警方聯繫上偷大蒜老翁的女兒，表示老父親有失智證明，但抱走的大蒜已經被爸爸分送給親朋好友，令業者相當無奈。記者周嘉茹／翻攝

監視器 桃園地檢署

延伸閱讀

吃大蒜不僅有口臭還會有體臭？醫生教你7個減少異味小妙招

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

彰化社頭這樣玩！必吃美食+鄰近景點 列入口袋名單準沒錯

「天然抗生素」大蒜發芽變黃還能吃嗎？生吃最好！吃之前這樣處理吃到最多蒜素

相關新聞

影／收假日！國3竹山段6車連環撞 車頭全毀現場、傷況也曝光

今天是端午連假最後一天，國道三號北向245.3K處竹山路段今凌晨近4時傳出連環撞事故，現場多達6車發生追撞占用車道，警消...

北市追撞釀8傷 無照肇事78歲老董加護病房轉普通病房

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷，5月28日從加護病房轉入普通病房，由於全案目前有1名傷者女兒...

新莊海砂屋釀意外 都更處盼居民主動鑑定、加速更新

新北新莊中港里一戶民宅天花板昨晚間突崩，砸傷13歲男童、11歲女童，所幸2人送醫後意識清楚，無生命危險。當地是屋齡30多...

驚險墜谷！台中東勢轎車墜落15公尺深山谷 2人傷其中1外籍女

台中市東勢區東坑路今天發生驚險墜谷車禍，轎車疑似失控衝落15公尺深山谷，車上二名女子受傷，肇事原因由警方調查中。

端午收假日...高雄30歲壯漢旗津沙灘溺水 送醫急救中

高雄旗津區今天清晨才發生2死車禍意外，上午10時許又有遊客不慎落海，附近泳客與救難人員合力將落水男子拉上岸，但已無呼吸心...

高雄旗津2外籍生自撞雙亡 兩人來台讀書不到一年

端午連假出遊發生憾事，樹德科技大學兩名外籍男學生今天凌晨雙載前往旗津，兩人在旗津三路彎道處自撞傷重身亡。校方表示，對於重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。