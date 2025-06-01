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影／婦人騎機車載童騎上國1 網友PO文「後面小孩感覺要嚇死了」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

臉書「爆料公社」昨有匿名者PO影片，顯示一名婦女騎機車載孩子誤闖國道1號南向道路，她逆向行駛被用路人的行車記錄器拍下。國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊今表示，這名婦女數分鐘後自行下彰化交流道，人車平安。

影片顯示，這名婦女騎機車載1名兒童誤闖國道南向車道，她緊緊沿著路肩邊線外側逆向前進，在南向206公里處被行車記錄器錄下。匿名者留言，「這個阿嬤你也拜託一下，後面那個小孩感覺要嚇死了」。隨後有用路人向國道警方通報，國三警察大隊員林分隊前往處理，這名婦人9點7分從彰化交流道離開。

員林分隊小隊長翁正平表示，民眾騎車時應注意道路號誌，特別是高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，若誤闖高速公路，將依道路交通管理處罰條例罰款3千元至6千元。

國1南向206公里路段出現一輛機車逆向北上行駛。截圖自爆料公社匿名者影片
國1南向206公里路段出現一輛機車逆向北上行駛。截圖自爆料公社匿名者影片

警察 國道 員林

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