影／婦人騎機車載童騎上國1 網友PO文「後面小孩感覺要嚇死了」

臉書「爆料公社」昨有匿名者PO影片，顯示一名婦女騎機車載孩子誤闖國道1號南向道路，她逆向行駛被用路人的行車記錄器拍下。國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊今表示，這名婦女數分鐘後自行下彰化交流道，人車平安。

影片顯示，這名婦女騎機車載1名兒童誤闖國道南向車道，她緊緊沿著路肩邊線外側逆向前進，在南向206公里處被行車記錄器錄下。匿名者留言，「這個阿嬤你也拜託一下，後面那個小孩感覺要嚇死了」。隨後有用路人向國道警方通報，國三警察大隊員林分隊前往處理，這名婦人9點7分從彰化交流道離開。