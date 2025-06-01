老翁擋救護車1分鐘遭吊銷駕照 辯年紀大、開車保守...法官不信

高姓老翁開車在國道上，明明聽到後方有鳴警笛的救護車，卻加速行駛而未避讓，直到1分鐘後才變換車道；警方開出3600元罰單、吊銷駕照。高不服提告，主張自己年紀大、開車比較保守，是為了行車安全才等超車後切換。法院認定所言難以採信，駁回告訴。

判決書指出，高姓老翁去年5月14日上午11時許開車行經國道3號北向350.5公里處，因「聞救護車之警號，不立即避讓」，為民眾檢舉，經警查證違規屬實開罰，移送台南市交通局處理；交通局裁罰3600元，吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照。

高不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟；高主張自己年紀大，開車比較保守，他也希望可以趕快讓救護車通過，但當天因高速行駛較不易聽到後方車輛聲音，等聽到救護車聲音時，已緊跟在車後，他加速前進，打算開到確定可以變換車道後才切車。

高表示，當時旁邊有卡車，他超過卡車後又發現中間車道有幾輛車，就一起超車後再切換到中間車道；因為速度快，要變換車道的空間時機稍縱即逝，他是考量行車安全與順暢才這樣做，他努力讓救護車快速通過，沒有延誤到救護車的時間，請求撤銷罰單。

交通局依據檢舉影像指出，當時救護車行駛於內側車道，沿路鳴笛快速通行，高姓老翁持續擋在救護車前方1分鐘之久，期間高已超越中線車道大貨車、2輛轎車，高的前方也沒有車輛，有多次變換車道機會，仍無視救護車而不進行變換車道避讓，違規屬實。

法院勘驗影像指出，救護車沿途鳴笛示警，高姓老翁開在救護車前方，中線車道至少有5次足夠空間可變換車道行駛，高卻始終未顯示右側方向燈避讓，反而主張加速前進，是希望可以趕快讓救護車通過，直到1分鐘後才變換車道，所辯難以憑採，違規行為明確。