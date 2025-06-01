快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁擋救護車1分鐘遭吊銷駕照 辯年紀大、開車保守...法官不信

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

高姓老翁開車在國道上，明明聽到後方有鳴警笛的救護車，卻加速行駛而未避讓，直到1分鐘後才變換車道；警方開出3600元罰單、吊銷駕照。高不服提告，主張自己年紀大、開車比較保守，是為了行車安全才等超車後切換。法院認定所言難以採信，駁回告訴。

判決書指出，高姓老翁去年5月14日上午11時許開車行經國道3號北向350.5公里處，因「聞救護車之警號，不立即避讓」，為民眾檢舉，經警查證違規屬實開罰，移送台南市交通局處理；交通局裁罰3600元，吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照。

高不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟；高主張自己年紀大，開車比較保守，他也希望可以趕快讓救護車通過，但當天因高速行駛較不易聽到後方車輛聲音，等聽到救護車聲音時，已緊跟在車後，他加速前進，打算開到確定可以變換車道後才切車。

高表示，當時旁邊有卡車，他超過卡車後又發現中間車道有幾輛車，就一起超車後再切換到中間車道；因為速度快，要變換車道的空間時機稍縱即逝，他是考量行車安全與順暢才這樣做，他努力讓救護車快速通過，沒有延誤到救護車的時間，請求撤銷罰單。

交通局依據檢舉影像指出，當時救護車行駛於內側車道，沿路鳴笛快速通行，高姓老翁持續擋在救護車前方1分鐘之久，期間高已超越中線車道大貨車、2輛轎車，高的前方也沒有車輛，有多次變換車道機會，仍無視救護車而不進行變換車道避讓，違規屬實。

法院勘驗影像指出，救護車沿途鳴笛示警，高姓老翁開在救護車前方，中線車道至少有5次足夠空間可變換車道行駛，高卻始終未顯示右側方向燈避讓，反而主張加速前進，是希望可以趕快讓救護車通過，直到1分鐘後才變換車道，所辯難以憑採，違規行為明確。

法院審酌，高未變換車道避讓，反而駕駛車輛持續加速向前行駛，致阻礙救護車行向，縱認其主觀上非故意，亦有過失之可非難性及可歸責性；高確有聞救護車之警號，不立即避讓之違規行為甚明，請求撤銷罰單，為無理由，判決應予駁回。　

高姓老翁開車在國道上擋救護車1分鐘，遭警方開出3600元罰單、吊銷駕照。示意圖／本報資料照片
高姓老翁開車在國道上擋救護車1分鐘，遭警方開出3600元罰單、吊銷駕照。示意圖／本報資料照片

車道 救護車

延伸閱讀

高雄70歲老翁摔落自家魚塭 急速醫院搶救仍不治

影／收假日！國3竹山段6車連環撞 車頭全毀現場、傷況也曝光

影／板橋新海路大樓火警「濃煙直竄天」 救出1婦人急送醫

93歲翁凌晨誤闖國道6號 拖吊車司機火速護送脫險

相關新聞

影／收假日！國3竹山段6車連環撞 車頭全毀現場、傷況也曝光

今天是端午連假最後一天，國道三號北向245.3K處竹山路段今凌晨近4時傳出連環撞事故，現場多達6車發生追撞占用車道，警消...

北市追撞釀8傷 無照肇事78歲老董加護病房轉普通病房

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷，5月28日從加護病房轉入普通病房，由於全案目前有1名傷者女兒...

新莊海砂屋釀意外 都更處盼居民主動鑑定、加速更新

新北新莊中港里一戶民宅天花板昨晚間突崩，砸傷13歲男童、11歲女童，所幸2人送醫後意識清楚，無生命危險。當地是屋齡30多...

驚險墜谷！台中東勢轎車墜落15公尺深山谷 2人傷其中1外籍女

台中市東勢區東坑路今天發生驚險墜谷車禍，轎車疑似失控衝落15公尺深山谷，車上二名女子受傷，肇事原因由警方調查中。

端午收假日...高雄30歲壯漢旗津沙灘溺水 送醫急救中

高雄旗津區今天清晨才發生2死車禍意外，上午10時許又有遊客不慎落海，附近泳客與救難人員合力將落水男子拉上岸，但已無呼吸心...

高雄旗津2外籍生自撞雙亡 兩人來台讀書不到一年

端午連假出遊發生憾事，樹德科技大學兩名外籍男學生今天凌晨雙載前往旗津，兩人在旗津三路彎道處自撞傷重身亡。校方表示，對於重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。