端午節深夜嘉義男疑自撞翻車 頭顱破裂送醫不治

嘉義縣李姓男子昨天端午節深夜駕駛自小客車行經嘉166線六腳鄉正義村段時，不明原因衝撞路樹後，再衝入溝渠中翻車，李男頭顱破裂傷勢嚴重，送醫後不治。距離住家不到5公里卻發生意外死亡，事故發生原因警方調查中。

警方表示，昨天深夜10點30分，年約51歲職業貨車司機李男，駕駛自小客車沿嘉166縣由東向西行駛，行至六腳鄉正義村段時，不明原因衝出路外自撞路樹，再衝入溝渠中翻車，李男傷勢嚴重，經緊急送醫搶救仍回天乏術。

警方初步調查，李男不明原因衝出路外先自撞路樹後，再衝入溝渠中翻車，現場查看沒有監視器，將擴大調閱周邊監視器釐清有無車輛經過。事故發生地點距離李男住家不到5公里。