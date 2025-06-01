影／收假日！國3竹山段6車連環撞 車頭全毀現場、傷況也曝光

今天是端午連假最後一天，國道三號北向245.3K處竹山路段今凌晨近4時傳出連環撞事故，現場多達6車發生追撞占用車道，警消馳援處理，現場11人受波及，啟動大量傷病機制，其中2人送醫治療，事故已排除，詳細肇因待調查釐清。

南投縣消防局指出，今凌晨3時53分獲報國道三號北向245.3K竹山路段車禍，由於有多輛汽車追撞，恐有人受困車內，因此立刻調遣竹山分隊救護車、器材車，並通報警消共8人前往搶救，同時通報鄰近分隊救護車前往馳援協助。

救護人員表示，到場時發現多達6車發生追撞，而因撞擊力道猛烈，部分車輛車頭或車體嚴重毀損變形，所幸經清查並無人員受困車內，但現場波及11人，為此確保每名傷患狀況，啟動大量傷病患機制，當場鋪設紅、黃、綠3色檢傷地墊。

而經檢傷分類後發現，其中1人躺在地上且意識不清，評估傷勢較嚴重，由救護車先行載送至竹山秀傳醫院急救；另1人因雙腳及胸部及背部疼痛，後續也載望竹山秀傳醫院治療；其餘9人無明顯傷勢，經確認也都表示無大礙，拒絕送醫。