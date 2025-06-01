影／行員台大醫院收款387萬 鉅款放門口...一轉身整袋被抱走
合作金庫銀行行員殷姓男子平時負責將台大醫院營收存入銀行，近日收款後進入商場辦公室幾分鐘，轉頭就發現放置在門外的整袋現金不翼而飛，當場損失387萬元，警方獲報展開調查，目前已掌握犯嫌特徵，積極追查中。
警方調查，64歲殷男是合作金庫銀行在台大醫院內分行的行員，平時負責將醫院內掛號台、美食街等商場款項收齊存入銀行，5月29日上午11時許收款時，將整袋387萬元現金暫放商場門口，進入商場辦公室數分鐘後離開，沒想到一轉頭就發現整袋現金不翼而飛，醫院駐警午間報警處理，轄區中正一分局警方旋即展開調查。
警方初步清查，發現殷男一進入商場辦公室，即有1名身穿黑衣褲者靠近並拿走整袋現金，得手後在大雨中走向醫院外公車站牌，搭車離開。
據悉，犯嫌用零錢搭車離場，在中正區南昌路附近下車後徒步遊蕩，考量犯嫌能提前掌握殷男行動，犯後還刻意設置斷點規避查緝，警方不排除犯嫌是計畫犯案，目前已掌握犯嫌特徵及行進動線，正持續調閱監視器畫面追查中。
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