桃園市新屋區中山東路一段昨(31)日凌晨5時許有多部改裝車聚集競速飆車，楊梅警分局獲報，立即啟動區域聯防派遣線上巡邏警力前往取締，查獲一名23歲許姓騎士，當場開了26張罰單、累積罰鍰3萬6000元，並依公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦。至於其他參與競速飆車的27部車輛、協助載運車輛至現場的2部車輛，警方已調閱監視器，也會一併通知到案說明，針對相關違規逕行舉發，嚴懲違規，絕不寬貸。

警方查獲一名23歲許姓騎士，當場開了26張罰單、累積罰鍰3萬6000元。圖：讀者提供

楊梅分局表示，當天新屋分駐所接獲改裝車聚集飆車報案後，立即前往現場取締，另也啟動區域聯防，派遣頭洲派出所警力一同前往取締，趕赴現場路程中於新屋區中山東路與梅高路路口，警方發現疑似參與飆車車輛後便立即上前攔查，許姓騎士拒絕受檢持續逃逸，警方便尾隨在後等待時機，後續該騎士逃了約五分鐘後發現逃不了便自行停車接受攔查。許姓騎士向員警說，因自己違規怕被開罰所以才逃逸。不過因沿途闖紅燈等危險駕駛行為，警方便依公共危險將其逮補依法究辦，並針對相關闖紅燈等違規開罰26張罰單，總計罰鍰達3萬6000元。

楊梅分局強調，警方對於已逃逸之車輛也不會姑息，已持續調閱監視器調查相關違法、違規行為，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，不管是直接參與競速飆車的27部車輛亦或是協助載運車輛至現場競速之2部車輛，所有涉及之相關人員將依公共危險罪偵辦，後續將通知到案說明，另其他違反相關違規之車輛也會依規定逕行舉發，同時針對上開競速車輛製發約制書。

楊梅分局呼籲，民眾勿有競速飆車等危險駕駛行為，決不允許任何形態之競速飆車、危險駕駛等違規情事發生，若有相關情事警方將積極處置、絕不姑息，以維護用路人安全。另將持續與環保局聯手執行改裝車稽查勤務，還靜於民。

本文章來自《桃園電子報》。原文：新屋改管猴凌晨車聚擾民 他：怕被罰才逃跑