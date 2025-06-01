桃園市桃園區昨(31)日下午13時20分許有一隻黑柴獨自跑到文中一路某超商內，因其有攻擊性，讓大家都不敢靠近，桃園警分局獲報到場關心，發現黑柴身上有背帶，研判是有人飼養，便由一名員警在現場安撫、餵零食，另名員警在附近駕駛巡邏車用擴音器協尋飼主。這隻不好惹的黑柴讓超商內的客人紛紛閃避，員警便先將牠引導到店外，豈知黑柴突然拔腿狂奔，員警追上去，結果遇到了黑柴的飼主楊姓女子，意外幫助狗狗與主人團聚。

員警買來寵物零食餵養黑柴。圖：讀者提供

中路派出所表示，警員惠譯賢及陳素美昨日下午接獲報案稱文中一路某超商內有一隻黑柴，請警方幫忙協尋飼主。員警到場了解，店員說，該犬隻有攻擊性，讓大家都不敢靠近。員警觀察黑柴繫有背帶，有飼主豢養，但對人保有戒心，且在場民眾表示之前在附近公園有看到一位女士推著嬰兒車帶著這隻狗，不知怎麼走失了，飼主應該還在附近。因此，由陳員留在現場幫忙安撫犬隻，惠員駕駛警車在附近繞巡，利用擴音器廣播協助尋找飼主。

楊女非常感謝員警熱忱的協助。圖：讀者提供

中路派出所進一步提到，陳員買來寵物零食餵養犬隻，但該犬隻在店內遊走讓民眾紛紛閃避，於是警方將其引導至店外，黑柴卻突然拔腿狂奔，員警在後尾隨，跑了幾個路口遇到正在找狗的飼主楊女。楊女說，她跟小朋友帶3歲的黑柴到公園散步，一旁工地發出的聲響把牠嚇到，黑柴掙脫牽繩「落跑」，在附近找了快1小時都沒見蹤影，現在看到牠帶著警察跑回來，非常感謝員警熱忱的協助，以後會更加注意，避免牠再次落跑。

本文章來自《桃園電子報》。原文：迷路黑柴「不好惹」嚇壞超商顧客 桃警耐心安撫找主人