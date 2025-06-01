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高雄旗津2外籍生自撞雙亡 兩人來台讀書不到一年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

端午連假出遊發生憾事，樹德科技大學兩名外籍男學生今天凌晨雙載前往旗津，兩人在旗津三路彎道處自撞傷重身亡。校方表示，對於重大事故感到悲慟萬分，第一時間啟動緊急應變機制，兩名學生均為資工系一年級學生，住校內宿舍，已設法連繫家屬。

6月1日4時48分，旗津區旗津三路發生車禍，歐男（19歲，菲籍）騎車載蘇男（19歲，菲籍）沿旗津三路北往南行駛，疑似在彎道處失控，機車擦撞倒地，兩人傷重不治。

樹德科大表示，有關今天早晨校內學生於旗津發生重大交通意外，造成兩名學生不治身亡，學校感到悲慟萬分，並在第一時間啟動緊急應變機制，通報教育部校安中心。

校方證實，歐男、蘇男均為資工系一年級學生，菲律賓籍，住學校第三宿舍，校內國際及兩岸事務處得知消息後，已經儘速通知家長，協助後續後事事宜。此外，校方代表將前往殯儀館協助處理，全力配合警方調查，也將針對班級進行心理諮商。

高雄樹德科技大學傳出兩名外籍學生車禍身亡，校方得知消息感到哀痛。圖／截取自校方官網
高雄樹德科技大學傳出兩名外籍學生車禍身亡，校方得知消息感到哀痛。圖／截取自校方官網

自撞 機制 宿舍

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