影／嫌酒客歌聲太大 高雄男酒後理論...臉被對方打腫

彭姓男子今天清晨在高市前金區某酒吧消費，因不滿酒客蕭姓男子等一行人唱歌聲音太大，離場時，和蕭男等人起爭執。蕭憤怒下，朝彭男臉部揮拳，後被友人勸阻，警方獲報趕抵，將蕭依現行犯帶返所偵辦。

新興警分局前金分駐所警方今天清晨4時30分許接獲位於七賢二路某酒吧業者報案，指店內有打架糾紛，警網趕抵現場，見彭男（49歲）臉部挫傷、紅腫，動手打人的蕭姓男子（35歲）也還在現場，警方將兩人隔離詢問事發經過。

經警方了解，當時彭男不滿蕭男等一行人在店內場唱歌聲音太大，要結帳離場時，和蕭男起爭執，蕭憤而徒手攻擊造成彭男臉部挫傷，蕭的友人見狀出面制止，蕭男經救護人員協助載往醫院治療驗傷。

由於彭男要提傷害告訴，警方將蕭男依傷害罪現行犯帶返所偵辦；警詢後，依傷害罪移送高雄地檢署偵辦。