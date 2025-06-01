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影／嫌酒客歌聲太大 高雄男酒後理論...臉被對方打腫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

彭姓男子今天清晨在高市前金區某酒吧消費，因不滿酒客蕭姓男子等一行人唱歌聲音太大，離場時，和蕭男等人起爭執。蕭憤怒下，朝彭男臉部揮拳，後被友人勸阻，警方獲報趕抵，將蕭依現行犯帶返所偵辦。

新興警分局前金分駐所警方今天清晨4時30分許接獲位於七賢二路某酒吧業者報案，指店內有打架糾紛，警網趕抵現場，見彭男（49歲）臉部挫傷、紅腫，動手打人的蕭姓男子（35歲）也還在現場，警方將兩人隔離詢問事發經過。

經警方了解，當時彭男不滿蕭男等一行人在店內場唱歌聲音太大，要結帳離場時，和蕭男起爭執，蕭憤而徒手攻擊造成彭男臉部挫傷，蕭的友人見狀出面制止，蕭男經救護人員協助載往醫院治療驗傷。

由於彭男要提傷害告訴，警方將蕭男依傷害罪現行犯帶返所偵辦；警詢後，依傷害罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄彭姓男子今天清晨在前金區某酒吧消費，嫌客人唱歌聲太大，結帳時與對方爭執，臉部被打腫；圖為警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
高雄彭姓男子今天清晨在前金區某酒吧消費，嫌客人唱歌聲太大，結帳時與對方爭執，臉部被打腫；圖為警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
高雄彭姓男子今天清晨在前金區某酒吧消費，嫌客人唱歌聲太大，結帳時與對方爭執，臉被打腫；警方逮捕涉打人的蕭男。記者石秀華／翻攝
高雄彭姓男子今天清晨在前金區某酒吧消費，嫌客人唱歌聲太大，結帳時與對方爭執，臉被打腫；警方逮捕涉打人的蕭男。記者石秀華／翻攝

行人 憤怒 傷害罪

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