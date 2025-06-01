北市追撞釀8傷 無照肇事78歲老董加護病房轉普通病房

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷，5月28日從加護病房轉入普通病房，由於全案目前有1名傷者女兒提告傷害罪，警方待邱男出院將通知他到案，詢後將依傷害罪嫌送辦。

警方調查，78歲邱男5月23日下午駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

邱男車輛失控導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱男車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方介入後發現，邱男酒測值為0，是無照駕駛，當場依規定製單舉發；初步不排除邱男駕車不慎碰撞機車騎士後，錯把油門當煞車踩，所以釀禍，確切肇事原因及過程仍有待調查。

據悉，邱男是貿易公司董事長，該公司以進口日系鋼材為業，資本額近2億元，邱男居住中正區，離案發地相距不遠；傷勢最重的劉男，其女兒在案發隔日就向警方提告邱男涉嫌傷害罪，指稱「無照上路就是故意傷人」。